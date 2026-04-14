Кризовий англійський гранд втратив капітана команди

Центрбек не допоможе колективу до кінця сезону

Оборонець лондонського «Тоттнема» Крістіан Ромеро зазнав важкої травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Аргентинець ушкодив медіальну колатеральну зв'язку коліна. Він вибув орієнтовно на шість-вісім тижнів. Капітан «шпор» не вийде на поле в останніх шести турах англійської Прем'єр-ліги.

Натомість Ромеро сподівається відновитися до Чемпіонату світу 2026. Центрбек був основним на тріумфальному Мундіалі 2022 року. Тепер оборонець прагне захистити титул чемпіона планети.

У нинішньому сезоні Ромеро провів 32 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав шість м'ячів і чотири результативні передачі. Контракт аргентинця з лондонцями чинний до літа 2029 року.

Календар «Тоттнема» до кінця сезону

«Шпори» опинилися в зоні вильоту АПЛ за шість турів до фінішу кампанії (30 очок). Смуга невдач лондонців тягнеться з минулого року. Остання перемога в чемпіонаті Англії датована 28 грудня

З тих пір «Тоттнем» зазнав дев'яти поразок і лише п'ять поєдинків звів унічию. Під час міжнародної паузи керівництво «шпор» призначило третього головного тренера за сезон. Ним став екскерманич донецького «Шахтаря» Роберто Де Дзербі.

На лондонців чекають по три домашні та виїзні поєдинки. На власній арені «Тоттнем» зустрінеться з «Брайтоном», «Лідсом» і ліверпульським «Евертоном». Натомість в гостях «шпори» протистоятимуть «Вулвергемптону», бірмінгемській «Астон Віллі» та столичному «Челсі».

«Тоттнем» в історії АПЛ

«Шпори» незмінно виступають в елітному дивізіоні з моменту його заснування перед сезоном 1992/93. Найвище досягнення – друге місце в кампанії 2016/17 під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

Перед цим «Тоттнем» виступав у старому Першому дивізіоні з 1950 року. Виняток – сезон 1977/78, який лондонці провели в Другому дивізіоні після вильоту в попередньому.

Наразі найгіршим виступом «шпор» в АПЛ залишається попередня кампанія. «Тоттнем» фінішував над зоною вильоту (17-те місце), набравши всього 38 очок. Водночас на європейській арені лондонці завоювали трофей Ліги Європи.

До слова, колишній лідер лондонського «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.