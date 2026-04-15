«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст

Антон Федорців
Віталій Миколенко залишиться в Ліверпулі
Українець входить до основної обойми виконавців «ірисок»

Ліверпульський «Евертон» збирається активувати пункт пролонгації контракту з оборонцем Віталієм Миколенком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Патріка Бойланда.

Договір із українцем чинний до літа. Проте, в угоді передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. «Іриски» нею скористаються, щоб не втратити оборонця безкоштовно та мати час на перемовини про новий контракт.

У нинішньому сезоні Миколенко провів 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Українець захищає кольори мерсисайдців із січня 2022 року.

Віталій Миколенко в «Евертоні»

Оборонець переїхав у чемпіонат Англії за 23,5 млн євро з київського «Динамо». Швидко завоював місце в основному складі мерсисайдців.

На цей момент він відіграв 152 матчі загалом, у яких забив чотири м'ячі та чотири результативні передачі. Забитий українцем «Лестеру» м'яч у дебютній кампанії визнали найкращим голом сезону «ірисок».

«Евертон» у сезоні 2025/26

У цій кампанії «іриски» змагаються лише на внутрішній арені. Похід за трофеями успіхом не увінчався. Команда Миколенка вилетіла в третіх раундах Кубка Англії та Кубка ліги.

Натомість в Прем'єр-лізі «Евертон» іде восьмим за шість турів до кінця сезону. Наразі підопічні Девіда Мойєса набрали 47 очок. У фінальних турах вони зустрінуться з «Ліверпулем», лондонським «Вест Гемом», «Манчестер Сіті», столичним «Крістал Пелас», «Сандерлендом» і лондонським «Тоттнемом».

До слова, нападник збірної України Владислав Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, нещодавно Ілля Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.

Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
