«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка

Антон Федорців
Гіоргі Мамардашвілі не зміг дограти дербі
фото: Reuters

Перемога в принциповому протистоянні обернулася для Арне Слота новими втратами

Воротар «Ліверпуля» Гіоргі Мамардашвілі зазнав травми в поєдинку з ліверпульським «Евертоном» (2:1) у 33-му турі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC Sport.

Сумний епізод трапився на початку другого тайму. Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив коліно грузинського кіпера. Ушкодження виявилося серйозним – воротаря забрали з поля на ношах.

З лави запасних Мамардашвілі замінив Фредді Вудман. Англієць провів лише другий поєдинок у нинішньому сезоні. Раніше він відіграв повний матч проти лондонського «Крістал Пелас» (0:3) у Кубку ліги восени.

Тепер «Ліверпуль» залишився без двох голкіперів. Раніше в лазарет «червоних» потрапив Аліссон. Бразилець повернеться на поле не раніше початку травня. Мамардашвілі підміняв його з другої половини березня, а також у жовтні-листопаді.

До слова, ветеран «Ліверпуля» Ендрю Робертсон домовився про контракт із новим клубом. За даними інсайдера Ніколо Скіри, шотландець приєднається до лондонського «Тоттнема». На заваді переходу може стати лише виліт «шпор» із АПЛ.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Теги: ФК Ліверпуль Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Роналду з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії
«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка
Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку
Російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США
У Канаді відбувся перший випадок взяття воріт за новим правилом офсайду
Тимчасовий тренер надіслав чіткий сигнал керівництву «Манчестер Юнайтед»

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

