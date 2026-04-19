«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка

Перемога в принциповому протистоянні обернулася для Арне Слота новими втратами

Воротар «Ліверпуля» Гіоргі Мамардашвілі зазнав травми в поєдинку з ліверпульським «Евертоном» (2:1) у 33-му турі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC Sport.

Сумний епізод трапився на початку другого тайму. Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив коліно грузинського кіпера. Ушкодження виявилося серйозним – воротаря забрали з поля на ношах.

З лави запасних Мамардашвілі замінив Фредді Вудман. Англієць провів лише другий поєдинок у нинішньому сезоні. Раніше він відіграв повний матч проти лондонського «Крістал Пелас» (0:3) у Кубку ліги восени.

Тепер «Ліверпуль» залишився без двох голкіперів. Раніше в лазарет «червоних» потрапив Аліссон. Бразилець повернеться на поле не раніше початку травня. Мамардашвілі підміняв його з другої половини березня, а також у жовтні-листопаді.

До слова, ветеран «Ліверпуля» Ендрю Робертсон домовився про контракт із новим клубом. За даними інсайдера Ніколо Скіри, шотландець приєднається до лондонського «Тоттнема». На заваді переходу може стати лише виліт «шпор» із АПЛ.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.