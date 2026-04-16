«Ліверпуль» підтвердив важку травму коштовного нападника

Антон Федорців
Юго Екітіке вибув на тривалий період
фото: EFE

Бомбардир мерсисайдців пропустить Чемпіонат світу 2026 року

У форварда англійського «Ліверпуля» Юго Екітіке діагностували розрив ахіллового сухожилля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Француз травмувався у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького «Парі Сен-Жермен» (0:2). У безневинному епізоді він зробив невдалий крок назад і впав без контакту з опонентом. Продовжити поєдинок нападник не зміг.

Найімовірніше, Екітіке доведеться лягти під скальпель хірурга. Розрив ахілла залишається однією з найскладніших травм у футболі, тож на форварда чекатиме тривала реабілітація (9-12 місяців). Сезон для нападник завершився достроково.

У цій кампанії Екітіке провів 45 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 17 м'ячів. Минулого літа «Ліверпуль» заплатив за француза франкфуртському «Айнтрахту» 95 млн євро.

Лінія атаки «Ліверпуля»

На фінальний відрізок сезону Арне Слот залишився з одним номінальним центрфорвардом – Александером Ісаком. Швед сам лише нещодавно оговтався від перелому ноги. Після відновлення він провів на полі всього 81 хвилину в трьох поєдинках.

Потенційно зіграти на вістрі атаки можуть крайні нападники «червоних». Передусім ідеться про Мохамеда Салаха та Коді Гакпо. Також тренерський штаб «Ліверпуля» експериментував із роллю центрфорварда для вінгера Федеріко К'єзи та навіть атакувального хавбека Флоріана Вірца.

Реакція головного тренера збірної Франції

Керманич «триколірних» Дідьє Дешам особисто звернувся до Екітіке. Вочевидь, фахівець розраховував узяти нападника на прийдешній Мундіаль.

«Ця травма – величезний удар для нього, звичайно, але також і для збірної Франції. Його розчарування величезне. Юго повернеться до своєї найкращої форми, я в цьому переконаний. Але я хотів висловити йому свою повну підтримку, а також підтримку всього тренерського штабу. Ми знаємо, що він повністю підтримуватиме збірну Франції, а ми всі думаємо про нього», – заявив головний тренер.

До слова, колишній лідер лондонського «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль травма

