«Ліверпуль» підтвердив важку травму коштовного нападника

Бомбардир мерсисайдців пропустить Чемпіонат світу 2026 року

У форварда англійського «Ліверпуля» Юго Екітіке діагностували розрив ахіллового сухожилля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Француз травмувався у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького «Парі Сен-Жермен» (0:2). У безневинному епізоді він зробив невдалий крок назад і впав без контакту з опонентом. Продовжити поєдинок нападник не зміг.

Найімовірніше, Екітіке доведеться лягти під скальпель хірурга. Розрив ахілла залишається однією з найскладніших травм у футболі, тож на форварда чекатиме тривала реабілітація (9-12 місяців). Сезон для нападник завершився достроково.

У цій кампанії Екітіке провів 45 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 17 м'ячів. Минулого літа «Ліверпуль» заплатив за француза франкфуртському «Айнтрахту» 95 млн євро.

Лінія атаки «Ліверпуля»

На фінальний відрізок сезону Арне Слот залишився з одним номінальним центрфорвардом – Александером Ісаком. Швед сам лише нещодавно оговтався від перелому ноги. Після відновлення він провів на полі всього 81 хвилину в трьох поєдинках.

Потенційно зіграти на вістрі атаки можуть крайні нападники «червоних». Передусім ідеться про Мохамеда Салаха та Коді Гакпо. Також тренерський штаб «Ліверпуля» експериментував із роллю центрфорварда для вінгера Федеріко К'єзи та навіть атакувального хавбека Флоріана Вірца.

Реакція головного тренера збірної Франції

Керманич «триколірних» Дідьє Дешам особисто звернувся до Екітіке. Вочевидь, фахівець розраховував узяти нападника на прийдешній Мундіаль.

«Ця травма – величезний удар для нього, звичайно, але також і для збірної Франції. Його розчарування величезне. Юго повернеться до своєї найкращої форми, я в цьому переконаний. Але я хотів висловити йому свою повну підтримку, а також підтримку всього тренерського штабу. Ми знаємо, що він повністю підтримуватиме збірну Франції, а ми всі думаємо про нього», – заявив головний тренер.

