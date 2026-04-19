Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер

Антон Федорців
Антон Федорців
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
Ендрю Робертсон у футболці збірної Шотландії
фото: Reuters

Багаторічний виконавець «червоних» не змінюватиме чемпіонат

Оборонець англійського «Ліверпуля» Ендрю Робертсон перейде в лондонський «Тоттнем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Шотландець проводить останні тижні в складі мерсисайдців. У міжсезоння він покине «Енфілд» вільним агентом, оскільки «червоні» не запропонували Робертсону новий контракт. Оборонець віддав «Ліверпулю» дев'ять років.

Утім, ветеран уже визначився з майбутнім. Він готовий приєднатися до «Тоттнема» перед наступним сезоном. Єдина умова – збереження «шпорами» прописки в Прем'єр-лізі.

У нинішньому сезоні Робертсон провів 32 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав по два м'ячі та результативні передачі. Шотландець програв конкуренцію новачку «червоних» Мілошу Керкезу.

До слова, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Нагадаємо, вундеркінд лондонського «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Тоттнем Готспур ФК Ліверпуль Ендрю Робертсон

Читайте також

Юго Екітіке вибув на тривалий період
«Ліверпуль» підтвердив важку травму коштовного нападника
16 квiтня, 17:24
Алексіс Мак Аллістер серйозно зацікавив мадридців
«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
9 квiтня, 18:52
Луїс Суарес може піти слідами знаменитого уругвайця
«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса
31 березня, 11:58
Стівен Джеррард звернув увагу на трійку кандидатур
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
30 березня, 12:57
Іліман Ндіає може змінити клубну прописку в межах міста
«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
26 березня, 18:26
Мохамед Салах провів на «Енфілді» дев'ять років
Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»
25 березня, 11:59

Новини

Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
Син Роналду відзначився хеттриком за команду, де грає батько
Син Роналду відзначився хеттриком за команду, де грає батько
Один з лідерів збірної Німеччини ризикує пропустити Чемпіонат світу
Один з лідерів збірної Німеччини ризикує пропустити Чемпіонат світу
Американець звернувся до грузинського бійця UFC російською: той не забарився з реакцією
Американець звернувся до грузинського бійця UFC російською: той не забарився з реакцією
Гуманоїди проти людей: у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками
Гуманоїди проти людей: у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками
Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині
Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині

Новини

«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
