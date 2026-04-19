Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер

Багаторічний виконавець «червоних» не змінюватиме чемпіонат

Оборонець англійського «Ліверпуля» Ендрю Робертсон перейде в лондонський «Тоттнем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Шотландець проводить останні тижні в складі мерсисайдців. У міжсезоння він покине «Енфілд» вільним агентом, оскільки «червоні» не запропонували Робертсону новий контракт. Оборонець віддав «Ліверпулю» дев'ять років.

Утім, ветеран уже визначився з майбутнім. Він готовий приєднатися до «Тоттнема» перед наступним сезоном. Єдина умова – збереження «шпорами» прописки в Прем'єр-лізі.

У нинішньому сезоні Робертсон провів 32 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав по два м'ячі та результативні передачі. Шотландець програв конкуренцію новачку «червоних» Мілошу Керкезу.

До слова, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Нагадаємо, вундеркінд лондонського «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.