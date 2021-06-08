Експерти пояснили, чому не варто зараз вакцинувати дітей проти Covid-19

При досягненні високого рівня охоплення вакцинацією дорослих захворюваність на Covid-19 знижується практично до нуля

Високий рівень охоплення вакцинацією дорослих знижує захворюваність на Covid-19 практично до нуля, тож наразі вакцинувати дітей немає потреби.

Про це сказав голова Національної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій, пише Укрінформ. Він додав, що на засідання групи 31 травня виносилося це питання, але фахівці поки не бачать у цьому необхідності.

«На сьогодні відповіді на запитання, чи є обґрунтованою вакцинація дітей, немає. Хоча Ізраїль, США дозволили використовувати вакцину Comirnaty для дітей від 12 років, але це не означає, що діти мають бути включені в обов’язкову програму вакцинації», – зазначив Лапій.

За його словами, досвід інших країн засвідчив, що при досягненні високого рівня охоплення вакцинацією дорослих захворюваність на Covid-19 знижується практично до нуля. Зазначимо, що в Україні нарощуються темпи вакцинації населення проти Covid-19. Загалом в Україні станом на 7 червня проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118. Додамо, що за офіційними даними МОЗ наразі в Україні кількість хворих зменшується, понад 6 тисяч людей вчора одужали.

Між іншим, Польща готова передати Україні понад 1 млн доз вакцини проти Covid-19. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер цього жесту та необхідність бути захищеними від коронавірусу.

Нагадаємо, що минулими вихідними, 5-6 червня, у Києві проти Covid-19 вакциновано 8262 людини, у тому числі 2631 працівник освітньої галузі. Зокрема, у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 5048 людей, у неділю вакцинували – 2510.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

Нагадаємо, що наразі усі області перебувають в одній карантинній зоні.

До слова, ВООЗ вважає, що швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки.