Мангер назвав маячнею підозри СБУ щодо його родичів
Мангер заявив, що справу Гандзюк СБУ «зливає»
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер стверджує, що «ніколи, ні за яких обставин, ні разу в житті» його близькі «жодним чином не контактували з помічником одного з обласних депутатів Олексієм Левіним».
Про це він написав 18 липня у Facebook.
«Сьогоднішнє повідомлення про те, що вони (рідні Мангера. – ред.) нібито перераховували йому (Левіну. – ред.) якісь гроші – маячня…» - підкреслив Мангер.
Він заявив, що справу Гандзюк СБУ «зливає».
«Справжнього замовника цього злочину ви ніколи не дізнаєтеся, тому що, як говорила сама Гандзюк, в його шафі висить форма з погонами. Фактів проти мене як не було, так і немає», - зауважив Мангер.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює найближчих родичів голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у фінансуванні проживання за кордоном кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.