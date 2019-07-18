Мангер назвав маячнею підозри СБУ щодо його родичів



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Владислав Мангер

Мангер заявив, що справу Гандзюк СБУ «зливає»

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер стверджує, що «ніколи, ні за яких обставин, ні разу в житті» його близькі «жодним чином не контактували з помічником одного з обласних депутатів Олексієм Левіним».

Про це він написав 18 липня у Facebook.

«Сьогоднішнє повідомлення про те, що вони (рідні Мангера. – ред.) нібито перераховували йому (Левіну. – ред.) якісь гроші – маячня…» - підкреслив Мангер.

Він заявив, що справу Гандзюк СБУ «зливає».

«Справжнього замовника цього злочину ви ніколи не дізнаєтеся, тому що, як говорила сама Гандзюк, в його шафі висить форма з погонами. Фактів проти мене як не було, так і немає», - зауважив Мангер.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює найближчих родичів голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у фінансуванні проживання за кордоном кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.