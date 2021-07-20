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    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)

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    Лайфхак від Порошенків: якщо серед городини посадити чорнобривці, це відвадить равликів від овочів&nbsp; - Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)

    Лайфхак від Порошенків: якщо серед городини посадити чорнобривці, це відвадить равликів від овочів 

    Фото Ірини Геращенко/facebook

    Депутатка розповіла, що огірки та перші яблука, «культовий Білий налив у Порошенків» – дуже смачні

    Марина Порошенко, депутатка Київради і дружина п’ятого президента України Петра Порошенка, похвалилася урожаєм, який виріс на присадибній ділянці. Про це написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

    «На охайних грядках- традиційний український набор: вродили й огірки і кабачки, набираються сонця кілька видів помідорів, є капуста, перець, баклажани, гарбузи. З незнайомих мені кущів – ревінь, Марина розповіла, що їх родина любить компоти і пироги з цими корисними стеблами», – розповіла Геращенко і оприлюднила світлини з городу.

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    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)
    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)

    Вона також звернули увагу, що на кожній грядці дбайливо висаджені чорнобривці.

    «Ми ще жартували, що от естети – квіти серед помідорів. Марина зауважила, що це роблять , аби відважити жуків і равликів. Я такого навіть не знала. Тому ловіть пораду від родини Порошенків: якщо серед овочів посадити українських чорнобривців, то грядка і око милує, і равликів буде менше. Наступного року обов’язково спробую», – розповіла депутатка.

    Крім того вона повідомила, що огірки та перші яблука, «культовий Білий налив у Порошенків» – дуже смачні, і вони у цьому переконалися.

    До слова, наразі в Україні ціни на продукти стрімко ростуть: найбільше за рік подорожчали олія та цукор.

    Зазначимо, що ціни на продукти харчування злетять восени. Експерти розповіли, до чого слід бути готовими вже в наступному сезоні, а також про причини подорожчання продуктів. Подорожчають, швидше за все, базові продукти – м'ясо, молоко, яйця.

    Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко продукти аграрії Марина Порошенко урожай дружина квіти овочі
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    Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)