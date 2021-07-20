Марина Порошенко показала, що виростила на городі (фото)

Лайфхак від Порошенків: якщо серед городини посадити чорнобривці, це відвадить равликів від овочів

Депутатка розповіла, що огірки та перші яблука, «культовий Білий налив у Порошенків» – дуже смачні

Марина Порошенко, депутатка Київради і дружина п’ятого президента України Петра Порошенка, похвалилася урожаєм, який виріс на присадибній ділянці. Про це написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«На охайних грядках- традиційний український набор: вродили й огірки і кабачки, набираються сонця кілька видів помідорів, є капуста, перець, баклажани, гарбузи. З незнайомих мені кущів – ревінь, Марина розповіла, що їх родина любить компоти і пироги з цими корисними стеблами», – розповіла Геращенко і оприлюднила світлини з городу.

Вона також звернули увагу, що на кожній грядці дбайливо висаджені чорнобривці.

«Ми ще жартували, що от естети – квіти серед помідорів. Марина зауважила, що це роблять , аби відважити жуків і равликів. Я такого навіть не знала. Тому ловіть пораду від родини Порошенків: якщо серед овочів посадити українських чорнобривців, то грядка і око милує, і равликів буде менше. Наступного року обов’язково спробую», – розповіла депутатка.

Крім того вона повідомила, що огірки та перші яблука, «культовий Білий налив у Порошенків» – дуже смачні, і вони у цьому переконалися.

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