Марс чекає нас: Трамп заявив про відродження NASA

Трамп доручив NASA «переорієнтувати космічну програму

Президент США Дональд Трамп розповів про космічну програму США. Про це повідомляє Fox News. «Ми оживили нашу космічну програму, підняли її на дуже високий рівень за вкрай короткий період часу. Ніхто не вірив в те, що це можливо. NASA відродилося, Марс чекає нас! І ви це знаєте», - сказав Трамп. Він також додав, що США не проти того,



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Трамп відправить астронавтів на Місяць і на Марс

Трамп доручив NASA «переорієнтувати космічну програму

Президент США Дональд Трамп розповів про космічну програму США. Про це повідомляє Fox News.

«Ми оживили нашу космічну програму, підняли її на дуже високий рівень за вкрай короткий період часу. Ніхто не вірив в те, що це можливо. NASA відродилося, Марс чекає нас! І ви це знаєте», - сказав Трамп.

Він також додав, що США не проти того, щоб «різні багаті хлопці» запускали ракети з мису Канаверал, якщо вони оплачують оренду космодрому.

В кінці минулого року Трамп доручив NASA «переорієнтувати космічну програму Америки на людську розвідку і дослідження».

За його словами, це «є важливим кроком для повернення американських астронавтів на Місяць.

Трамп підкреслив, що мета цієї місії - не тільки встановити прапор та залишити сліди на поверхні супутника Землі, але й «створити основу для можливих місій до Марсу і очевидно, колись, до багатьох інших далеких світів».

1 лютого SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.