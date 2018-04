Марс чекає нас: Трамп заявив про відродження NASA

Трамп доручив NASA «переорієнтувати космічну програму

Президент США Дональд Трамп розповів про космічну програму США. Про це повідомляє Fox News.

«Ми оживили нашу космічну програму, підняли її на дуже високий рівень за вкрай короткий період часу. Ніхто не вірив в те, що це можливо. NASA відродилося, Марс чекає нас! І ви це знаєте», - сказав Трамп.

Він також додав, що США не проти того, щоб «різні багаті хлопці» запускали ракети з мису Канаверал, якщо вони оплачують оренду космодрому.

President @realDonaldTrump: "@NASA is back - and Mars is waiting for us." #TrumpRally pic.twitter.com/ilCC6WUxfZ