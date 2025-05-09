Парад Путіна. Хто з іноземних зірок приїхав до диктатора (фото)

Стівен Сігал, Емир Кустуриця та Олівер Стоун відвідали парад у Москві

73-річний американський актор Стівен Сігал був помічений на військовому параді в Москві 9 травня. Також на трибунах помітили сербського кінорежисера та актора кіно Емира Кустурицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На відео, які з'явилися в мережі, видно, що американський актор Стівен Сігал сидить на трибуні, спостерігаючи за ходою на Червоній площі.

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Російські журналісти також упіймали на відео сербського режисера Емира Кустурицю. Він розповів, що без проблем дістався до Москви на парад.

Окрім того, на путінському параді побував і американський режисер Олівер Стоун. Він прославився своїми пропагандистськими інтерв’ю з Путіним та документальними матеріалами про Росію та Путіна.

Олівер Оскар на трибунах на Червоній площі фото з відкритих джерел

Що відомо про Стівена Сігала та Емира Кустурицю?

Американський актор Стівен Сігал отримав російський паспорт 3 листопада 2016 року. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, він «наполегливо і досить тривалий час» звертався з відповідним проханням.

Перед цим, у січні 2016 року Стівен Сігал також став громадянином Сербії та заявляв про бажання відкрити клуб айкідо в Белграді.

У 2018 році актора призначили спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків, а в його обов'язки входило сприяння подальшому розвитку відносин РФ і США в гуманітарній сфері, включно із взаємодією у сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів тощо.

Пізніше він заявив, що хотів би стати губернатором Приморського краю. Своїми мріями він поділився під час зустрічі з глядачами в межах кінофестивалю «Меридіани Тихого» у Владивостоці. Губернатором актор так і не став, але вже 2021 року офіційно вступив у партію «Справедлива Росія – За правду».

Він неодноразово зізнавався у своїй любові до російського диктатора Володимира Путіна і навіть запевняв, що готовий, якщо знадобиться, воювати на боці ЗС РФ проти України. Крім того, Стівен Сігал стверджував, що готовий померти за Путіна.

Нагадаємо, що у 2024 році Стівена Сігала було помічено на так званій церемонії інавгурації Володимира Путіна.

Разом з американським актором на російському параді у Москві також був кінорежисер Емир Кустуриця, який у листопаді 2024 року підтвердив намір отримати громадянство Росії.

За словами режисера, паспорт РФ йому потрібен для того, щоб знімати фільми. Він зазначив, що Росія і Сербія занадто мало співпрацюють одна з одною в галузі культури. У березні минулого року Кустуріца говорив, що і так вважає себе громадянином РФ, тому що дуже любить цю країну, тому і розглядає для себе можливість отримати новий паспорт.

Нагадаємо, що військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Тритя Турас розповів, як після оборони Маріуполя і виходу з «Азовсталі» опинився в колонії в Оленівці, пережив жорстокий теракт і зустрівся там з американським актором-путіністом Стівеном Сігалом. Після розмови із Сігалом Андрія Тураса жорстоко побили росіяни.

Також у Москві на військовому параді до 9 травня поруч з главою Кремля сидів кадровий військовослужбовець російської армії, який захоплював Маріуполь.