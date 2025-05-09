Парад Путіна. Хто з іноземних зірок приїхав до диктатора (фото)
Стівен Сігал, Емир Кустуриця та Олівер Стоун відвідали парад у Москві
73-річний американський актор Стівен Сігал був помічений на військовому параді в Москві 9 травня. Також на трибунах помітили сербського кінорежисера та актора кіно Емира Кустурицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
На відео, які з'явилися в мережі, видно, що американський актор Стівен Сігал сидить на трибуні, спостерігаючи за ходою на Червоній площі.
Російські журналісти також упіймали на відео сербського режисера Емира Кустурицю. Він розповів, що без проблем дістався до Москви на парад.
Окрім того, на путінському параді побував і американський режисер Олівер Стоун. Він прославився своїми пропагандистськими інтерв’ю з Путіним та документальними матеріалами про Росію та Путіна.
Що відомо про Стівена Сігала та Емира Кустурицю?
Американський актор Стівен Сігал отримав російський паспорт 3 листопада 2016 року. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, він «наполегливо і досить тривалий час» звертався з відповідним проханням.
Перед цим, у січні 2016 року Стівен Сігал також став громадянином Сербії та заявляв про бажання відкрити клуб айкідо в Белграді.
У 2018 році актора призначили спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків, а в його обов'язки входило сприяння подальшому розвитку відносин РФ і США в гуманітарній сфері, включно із взаємодією у сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів тощо.
Пізніше він заявив, що хотів би стати губернатором Приморського краю. Своїми мріями він поділився під час зустрічі з глядачами в межах кінофестивалю «Меридіани Тихого» у Владивостоці. Губернатором актор так і не став, але вже 2021 року офіційно вступив у партію «Справедлива Росія – За правду».
Він неодноразово зізнавався у своїй любові до російського диктатора Володимира Путіна і навіть запевняв, що готовий, якщо знадобиться, воювати на боці ЗС РФ проти України. Крім того, Стівен Сігал стверджував, що готовий померти за Путіна.
Нагадаємо, що у 2024 році Стівена Сігала було помічено на так званій церемонії інавгурації Володимира Путіна.
Разом з американським актором на російському параді у Москві також був кінорежисер Емир Кустуриця, який у листопаді 2024 року підтвердив намір отримати громадянство Росії.
За словами режисера, паспорт РФ йому потрібен для того, щоб знімати фільми. Він зазначив, що Росія і Сербія занадто мало співпрацюють одна з одною в галузі культури. У березні минулого року Кустуріца говорив, що і так вважає себе громадянином РФ, тому що дуже любить цю країну, тому і розглядає для себе можливість отримати новий паспорт.
Нагадаємо, що військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Тритя Турас розповів, як після оборони Маріуполя і виходу з «Азовсталі» опинився в колонії в Оленівці, пережив жорстокий теракт і зустрівся там з американським актором-путіністом Стівеном Сігалом. Після розмови із Сігалом Андрія Тураса жорстоко побили росіяни.
Також у Москві на військовому параді до 9 травня поруч з главою Кремля сидів кадровий військовослужбовець російської армії, який захоплював Маріуполь.
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