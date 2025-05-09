«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом

9 травня, коли в Росії традиційно відзначають «День Перемоги», Бужанський опублікував пост, в якому привітав «братів» з цим днем

Поки російський диктатор Володимир Путін проводить парад, нардеп Бужанський вітає всіх «с Днем победы»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський 9 травня привітав українців «с Днем Победы». Нагадаємо цей пропагандистський штамп країна-агресорка використовує у тому числі прославляючи нині дії своєї окупаційної армії на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа.

Сьогодні, 9 травня, коли в Росії відзначають «День Перемоги», а російський диктатор Володимир Путін проводить парад, Бужанський вітає «братців» із цим днем. Зазначимо, країни цивілізованого світу вшановують пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня, натомість РФ 9 травня пропагує культ «непереможної» держави через паради і мілітарний пафос. Росія давно перетворила День перемоги на інструмент пропаганди та мобілізації громадян на війну проти українців. Сьогодні Путін в числі переможців у Другій світовій згадав, наприклад, Китай, але не Україну. При цьому він кілька разів уславив злочинні дії своєї армії в Україні, зазначивши, що так нинішні окупанти продовжують справу ветеранів.

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У 2023 році президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також підписав указ, за яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи разом з Європейським Союзом.

Зазначимо, Бужанський – єдиний серед нардепів Верховної Ради, хто голосував проти встановлення дати 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

За день до цього, 8 травня Бужанський опублікував інший пост, де акцентував увагу на внеску українців у перемогу, критикуючи акцент на ленд-лізі та наголошуючи на територіальних здобутках України після війни.

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Нагадаємо, Друга Світова війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу. Закінчилася вона капітуляцією останнього німецького союзника – Японії 2 вересня 1945 року. З подачі радянської пропаганди був вигаданий штамп «Велика Вітчизняна війна», який увійшов у побут наших батьків і дідів. Нині ж ми маємо вживати термін «Друга Світова», пояснив історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому».

Історик зазначив, що у межах великої Другої світової війни, у якій була задіяна майже вся земна куля від 1939 по 1945 рік, існувало дуже багато різних воєн. Наприклад, війна Німеччини та Росії проти Польщі чи війна Німеччини проти Франції, чи війна Англії проти Німеччини. «У тому числі 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, коли Німеччина напала на СССР. Закінчилась ця війна разом із іншими війнами 8-9 травня 1945 року», – уточнив історик.

Як повідомляли, президент України Володимир Зеленський звернувся до нації з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За словами Зеленського, Кремль показує різницю між Україною і Росією кожного 9 травня.

Зазначимо, найбільш постраждалою країною-учасницею Другої світової війни є Україна. Натомість через те, що тоді вона була окупована Радянським Союзом, то статус найбільшої жерти відійшов саме Росії. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».