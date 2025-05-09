Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди

Сі Цзіньпін вважає, що Росія і Китай повинні бути «нерозлучними друзями»

Китайський лідер вперше особисто виклав принципи угоди про припинення війни в Україні

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив російському диктатору Володимиру Путіну про те, що сподівається побачити «справедливу» мирну угоду для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Сі Цзіньпін під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається, що «справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони», може бути досягнуто за допомогою діалогу.

«Хоча Сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України», – йдеться в матеріалі.

Заява китайського лідера пролунала після того, як Трамп сказав, що для нього було б «природно» попросити Китай допомогти в угоді між Україною і Росією.

Водночас Сі Цзіньпін заявив, що Росія і Китай повинні бути «нерозлучними друзями», оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і «рішуче» протистояти впливу США.

Під час спільної заяви очільники країн наголосила, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно з військовими зв'язками, і «зміцнюватимуть координацію, щоб рішуче протистояти курсу Вашингтона на «подвійне стримування» Росії та Китаю».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ. На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в зусиллях із досягнення миру в Україні, президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.

Раніше президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у вирішенні питання миру між Росією та Україною

Як повідомлялося, глава Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін цього тижня відновлять перемовини про газопровід «Сила Сибіру-2».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази участі громадян Китаю у виробництві ударних безпілотних літальних апаратів на російських заводах. Ці дрони потім використовуються російською армією для обстрілів українських територій.