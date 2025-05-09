Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди
Сі Цзіньпін вважає, що Росія і Китай повинні бути «нерозлучними друзями»
фото: Reuters

Китайський лідер вперше особисто виклав принципи угоди про припинення війни в Україні

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив російському диктатору Володимиру Путіну про те, що сподівається побачити «справедливу» мирну угоду для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg. 

Сі Цзіньпін під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається, що «справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони», може бути досягнуто за допомогою діалогу.

«Хоча Сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України», – йдеться в матеріалі.

Заява китайського лідера пролунала після того, як Трамп сказав, що для нього було б «природно» попросити Китай допомогти в угоді між Україною і Росією.

Водночас Сі Цзіньпін заявив, що Росія і Китай повинні бути «нерозлучними друзями», оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і «рішуче» протистояти впливу США.

Під час спільної заяви очільники країн наголосила, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно з військовими зв'язками, і «зміцнюватимуть координацію, щоб рішуче протистояти курсу Вашингтона на «подвійне стримування» Росії та Китаю».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ. На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в зусиллях із досягнення миру в Україні, президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.

Раніше президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у вирішенні питання миру між Росією та Україною

Як повідомлялося, глава Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін цього тижня відновлять перемовини про газопровід «Сила Сибіру-2».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази участі громадян Китаю у виробництві ударних безпілотних літальних апаратів на російських заводах. Ці дрони потім використовуються російською армією для обстрілів українських територій.

Читайте також:

Теги: путін Сі Цзіньпін перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Як президент, я прагну забезпечити мир між Росією та Україною
Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною та Росією
Сьогодні, 01:12
Під час слухань у Конгресі Бессент сказав, що вважає Путіна воєнним злочинцем
Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем
Вчора, 00:27
За словами Венса, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни
«Між українцями та росіянами прірва». Венс визнав, що вимоги Москви зависокі
7 травня, 16:58
Що, якби Путін захотів спинитися
Що, якби Путін захотів спинитися
5 травня, 12:11
Тарифна політика Трампа боляче вдарила по США
«Справжній подарунок Сі Цзіньпіну»: WSJ оцінило мита Трампа
29 квiтня, 11:36
Російський диктатор Володимир Путін та очільник США Дональд Трамп
Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа
29 квiтня, 06:25
Путін: Ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, мали отримати заслужену відплату
Путін підтвердив, що РФ била по цивільних об’єктах у Сумах та Кривому Розі
22 квiтня, 03:29
Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші, каже Зеленський
«Великоднє перемир’я»: Зеленський зробив Путіну нову пропозицію
20 квiтня, 21:46
За словами президента, російські війська щодня атакують українські міста, вбиваючи невинних людей
Чи зменшилася кількість ударів по Україні? Президент оцінив результати «перемирʼя» з РФ
17 квiтня, 18:48

Політика

Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди
Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи
Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи
Мерц оголосить у Німеччині найдзвичайний стан через міграцію та біженців – Welt
Мерц оголосить у Німеччині найдзвичайний стан через міграцію та біженців – Welt
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
Лукашенко показав сина. Нові фото Колі
Лукашенко показав сина. Нові фото Колі
Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах
Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
44K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
15K
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
14K
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
13K
«Хочу, щоб вони публічно вибачилися»: ветеран прокоментував конфлікт у львівському банку

Новини

Травнева зима в Україні: у горах випав сніг і вдарив мороз
Сьогодні, 12:03
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua