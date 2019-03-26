Вихід у відкритий космос двох жінок-астронавтів NASA скасували



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Очікувалося, що Макклейн і Кох замінять акумулятори частини сонячних батарей МКС Фото: NASA

29 березня в рамках «Місячника історії жінок» планувалося провести перший в історії вихід у відкритий космос, в якому беруть участь тільки жінки

NASA відмінило вихід у відкритий космос двох жінок-астронавтів Енн Макклейн і Крістіни Кох, запланований на 29 березня, через відсутність відповідного скафандра.

Як повідомляється на сайті NASA, після першого виходу в космос Енн Макклейн вирішила, що їй підходить верхня секція скафандра середнього розміру. Але до 29 березня, зазначили в NASA, можна підготувати лише один скафандр потрібного розміру - і його одягне Крістіна Кох.

Як відомо, 29 березня в рамках «Місячника історії жінок» планувалося провести перший в історії вихід у відкритий космос, в якому беруть участь тільки жінки. Очікувалося, що Макклейн і Кох замінять акумулятори частини сонячних батарей МКС.

Передбачалося, що керувати польотом з Землі буде Мері Лоуренс, а за пульт управління встане Джекі Кейгі.

Нагадаємо, керівник NASA Джим Брайденстайн заявив під час слухань в сенаті, що перспективна американська ракета Space Launch System (SLS) швидше за все не зможе виконати перший політ в червні 2020 року, як планували раніше.

Для запуску «місячного» корабля «Оріон» NASA може застосувати іншу ракету.

Джерело: Медуза