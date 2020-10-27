Маску віддав бабусі, а рукавички погриз пес: як волонтер «опитування Зеленського» порушував карантин



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Хлопця звати Віталій, і він є студентом Чернігівського залізнично-дорожнього ліцею

17-річний хлопець розповів, чому він працює на вулиці з людьми без маски та захисних рукавичок

У Чернігівські області опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський, проводив 17-річний хлопець. Він пропонував людям заповнити анкети, але сам при цьому не дотримувався маскового режиму і карантинних обмежень.

При цьому, коли його питали про засоби захисту, виправдання хлопця походили на шкільні «відмазки»: підліток розповів, що його рукавички погриз собака, а маску він віддав якійсь бабусі, щоб та могла проголосувати у ній на дільниці. Відео з хлопцем шириться мережею.

«Дивіться, просто така ситуація виходить: рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже сильно хотіла, а я не міг не відреагувати. Вона зараз вийде і віддасть мені мою маску», – пояснив хлопець.

Він «заспокоїв», що не хворий і що його маска не заразить невідому бабцю. «Ну, помру виходить», – відповів волонтер на слова про те, що бабуся теж може бути інфікована, а використана маска може заразити його.

Після таких доволі наївних відповідей хлопця запитали про вік. Волонтер сказав, що йому менше 18 років. Підліток уточнив, що йому сімнадцять та додав, що йому ніхто не говорив, що його робота волонтера не мала б оплачуватись.

«Ну, що ж я марно стою тут?», – додав волонтер, коли йому сказали про незаконність його участі в опитуванні.

Також відомо, що хлопця звати Віталій, і він є студентом Чернігівського залізнично-дорожнього ліцею.

До слова, вчені склали портрет людини, яка відмовляється носити маску. Згідно із дослідженням, люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної й ризикованої поведінки, з меншою ймовірністю носять маски та дотримуються інших обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу. Більше того, такі риси можна зазвичай побачити у людей, у яких діагностують антисоціальний розлад особистості.

Як відомо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського.

Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх. Зокрема на Хмельниччині 11-річна дитина проводила «опитування Зеленського». Поліція наразі розслідує цей випадок.

Зазначимо. що натомість у провладній партії задоволені проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».