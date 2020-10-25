Денісова відреагувала на залучення дітей до «опитування Зеленського»



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Підліток залучений до проведення опитування на Одещині Фото: Сергій Стерненко, Facebook

Омбудсмен пояснила, хто може бути волонтером

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова роз’яснила ситуацію із залученням неповнолітніх до проведення опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook у зв’язку із численними повідомленнями у ЗМІ та соціальних мережах про залучення дітей до проведення опитування.

Денісова нагадала, що опитування добровільне, а особи, що його проводять, є волонтерами.

Вона зазначила, що відповідно до статті 7 Закону України «Про волонтерську діяльність» волонтерами можуть бути особи віком від 14 до 18 років за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника.

Проте вони не можуть надавати волонтерську допомогу Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо; у здійсненні нагляду за засудженими, а також у медичних закладах.

«Згідно із законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Таким чином, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною», - зазначила Денісова.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

До так званого «опитування Зеленського» залучають неповнолітніх.

Депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

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