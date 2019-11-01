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    У столичному супермаркеті відомої мережі виявили рибу з токсинами ботулізму

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    <p>Супермаркету винесли розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства</p> - У столичному супермаркеті відомої мережі виявили рибу з токсинами ботулізму

    Супермаркету винесли розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства

    Позапланова перевірка супермаркету відбулася після захворювання на ботулізм мешканця Києва, який купував рибу у цьому закладі

    Лабораторні дослідження підтвердили ботулізм у в'яленій рибі, яка продавалася у супермаркеті «АТБ», розташованому на вулиці Полковника Потєхіна, 2, у Києві.

    Про це повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби України.

    За результатами лабораторних досліджень, ботуліністичні токсини виявили у зразку проб «Товстолобик в'ялений патраний, 1 ґатунку». Виробник продукції – ТОВ «Тамако Інвест» (вул. Різдвяна, 2А, селище Хутори Черкаської області), дата виробництва 24.09.2019 р. термін придатності до 23.12.2019 року.

    У зв'язку з цим супермаркету винесли розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства, а керівника магазином зобов'язали тимчасово зупинити продаж вищезазначеної рибної продукції.

    До слова, у Київській області зафіксовано три випадки захворювання людей на ботулізм. Один з таких випадків закінчився трагедією.

    Як повідомлялося, одеські медики нагадують про профілактику ботулізму.

    Нагадаємо, на Хмельниччині у Дунаївцях 8 жовтня закрили дві школи на карантин через менінгіт.

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