У столичному супермаркеті відомої мережі виявили рибу з токсинами ботулізму



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Супермаркету винесли розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства

Позапланова перевірка супермаркету відбулася після захворювання на ботулізм мешканця Києва, який купував рибу у цьому закладі

Лабораторні дослідження підтвердили ботулізм у в'яленій рибі, яка продавалася у супермаркеті «АТБ», розташованому на вулиці Полковника Потєхіна, 2, у Києві.

Про це повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби України.

За результатами лабораторних досліджень, ботуліністичні токсини виявили у зразку проб «Товстолобик в'ялений патраний, 1 ґатунку». Виробник продукції – ТОВ «Тамако Інвест» (вул. Різдвяна, 2А, селище Хутори Черкаської області), дата виробництва 24.09.2019 р. термін придатності до 23.12.2019 року.

У зв'язку з цим супермаркету винесли розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства, а керівника магазином зобов'язали тимчасово зупинити продаж вищезазначеної рибної продукції.

До слова, у Київській області зафіксовано три випадки захворювання людей на ботулізм. Один з таких випадків закінчився трагедією.

Як повідомлялося, одеські медики нагадують про профілактику ботулізму.

Нагадаємо, на Хмельниччині у Дунаївцях 8 жовтня закрили дві школи на карантин через менінгіт.