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    Масове отруєння у Миколаєві: 11 дітей повернулися з лікарні додому

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    В одній зі шкіл Миколаєва&nbsp;отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані - Масове отруєння у Миколаєві: 11 дітей повернулися з лікарні додому
    В одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані

    У Миколаївській міській лікарні перебувають 29 дітей

    У Миколаєві 11 дітей, що отруїлися невідомою речовиною у школі, повернулися з лікарні додому.

    Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

    Станом на 23 годину у Миколаївській міській лікарні перебувають 29 дітей, двоє з них досі у реанімації під пильним наглядом лікарів.

    Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації. 

    Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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