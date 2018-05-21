Масове отруєння у Миколаєві: 11 дітей повернулися з лікарні додому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані

У Миколаївській міській лікарні перебувають 29 дітей

У Миколаєві 11 дітей, що отруїлися невідомою речовиною у школі, повернулися з лікарні додому.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Станом на 23 годину у Миколаївській міській лікарні перебувають 29 дітей, двоє з них досі у реанімації під пильним наглядом лікарів.

Щодо ситуації у Миколаєві: станом на зараз у Миколаївській міській лікарні #2 перебуває 29 дітей (2 у реанімації) під пильним наглядом лікарів. 11 дітей уже повернулись додому. — Уляна Супрун (@usuprun) 21 травня 2018 р.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

Читайте також матеріал: Загадкове отруєння, безпорадність та паніка. Головні висновки з надзвичайної події у Черкасах