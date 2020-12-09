У Словаччині масове тестування знизило кількість захворювань на Covid-19 – The Guardian

Дослідники з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини вважають, що успіху досягнули за допомогою поєднання масового тестування із соціальними обмеженнями

За один тиждень у Словаччині зменшилася кількість захворювань на коронавірус на 60%. Причина – масове тестування на хворобу, пише видання The Guardian.

Країна гарантувала широке розповсюдження тестів на антиген. В Словаччині вимагали від роботодавців не дозволяти людям працювати без сертифікату, який підтверджує, що у них негативний тест на коронавірус. Кожен, хто отримав позитивний результат, повинен був перебувати на карантині зі своєю сім'єю. Водночас за 10 днів ізоляції вони отримали повну зарплату.

Громадяни Словаччини могли працювати з негативним результатом тесту, але не могли відвідувати рідних людей у будинках для людей похилого віку. Студенти не могли повертатися додому на канікули.

Тестування у країні проводилося не для того, щоб зменшити карантинні обмеження, а виключно для виявлення заражених та їхньої подальшої ізоляції.

Дослідники з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини вважають, що успіху досягнули за допомогою поєднання масового тестування із соціальними обмеженнями.

«У Словаччині ми бачимо переконливі докази того, що ізоляція та масове тестування привели до дуже значного зменшення числа заражень Covid-19», – розповів науковий співробітник Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Штефан Флаше.

Дослідники вважають, що саме завдяки таким заходам у Словаччині вдалось уникнули 4-5-тижневого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно. В нашій державі проводити масове тестування не планують, але МОЗ збільшуватиме кількість щоденних тестів на Covid-19.

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