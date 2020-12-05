Степанов запевняє, що в Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно

Станом на 4 грудня всього в Україні зробили 4 702 234 ПЛР-тести

Степанов уточнив, що тести роблять безкоштовно, коли людину в лікарню привозить швидка допомога

В Україні близько 80% тестів на Covid-19 на безкоштовній основі проводять державні лабораторії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми робимо в день… ось 4 грудня було майже 49 тисяч тестів – з них те, що ми робимо безкоштовно, це близько 80% від загальної кількості і потужності наших лабораторій. Це повністю безкоштовно – коли в лікарню людину привозять, коли людина викликає мобільну бригаду», – розповів міністр.

За його словами, зараз збираються ввести безкоштовне тестування на антиген.

«Це швидкі тести. Уже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше мільйона тестів на місяць по всій країні, в тому числі дати їх сімейним лікарям, в мобільні бригади, це буде при госпіталізації використовуватися», – підкреслив Степанов.

Нагадаємо, епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19.

Як повідомлялося, 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.