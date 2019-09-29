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    Масштабна ДТП у Китаї: загинули 36 осіб, стільки ж постраждали

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    У Китаї в результаті ДТП з автобусом загинули 36 людей - Масштабна ДТП у Китаї: загинули 36 осіб, стільки ж постраждали
    У Китаї в результаті ДТП з автобусом загинули 36 людей
    Фото: @PDChina / Twitter

    Згідно з попередньою версією, аварія сталася через те, що у автобуса лопнула камери переднього колеса

    Щонайменше 36 людей загинули, ще 36 отримали поранення в результаті крупного ДТП за участю автобуса на швидкісній автотрасі в районі міста Исин провінції Цзянсу на сході Китаю.

    Про це зявили в неділю місцеві правоохоронні органи, повідомляє агентство Sina.

    Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці міського управління поліції в соціальній мережі, автобус, що рухався в північному напрямку, в салоні якого знаходилися 69 пасажирів, раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

    Всі постраждалі доставлені в найближчі лікарні, дев'ять з них знаходяться у важкому стані. Як повідомляється, після рятувальних операцій 35 постраждалих були госпіталізовані, дев’ятеро з них отримали серйозні травми. Ще одна людина була виписана з лікарні відразу після обстеження.

    Причина події з'ясовується. Згідно з попередньою версією, аварія сталася через те, що у автобуса лопнула камери переднього колеса.

    Ведеться слідство.

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