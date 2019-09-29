Масштабна ДТП у Китаї: загинули 36 осіб, стільки ж постраждали



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У Китаї в результаті ДТП з автобусом загинули 36 людей Фото: @PDChina / Twitter

Згідно з попередньою версією, аварія сталася через те, що у автобуса лопнула камери переднього колеса

Щонайменше 36 людей загинули, ще 36 отримали поранення в результаті крупного ДТП за участю автобуса на швидкісній автотрасі в районі міста Исин провінції Цзянсу на сході Китаю.

Про це зявили в неділю місцеві правоохоронні органи, повідомляє агентство Sina.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці міського управління поліції в соціальній мережі, автобус, що рухався в північному напрямку, в салоні якого знаходилися 69 пасажирів, раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Всі постраждалі доставлені в найближчі лікарні, дев'ять з них знаходяться у важкому стані. Як повідомляється, після рятувальних операцій 35 постраждалих були госпіталізовані, дев’ятеро з них отримали серйозні травми. Ще одна людина була виписана з лікарні відразу після обстеження.

Причина події з'ясовується. Згідно з попередньою версією, аварія сталася через те, що у автобуса лопнула камери переднього колеса.

Ведеться слідство.