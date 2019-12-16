Авіаперевізник Ernest призупинить польоти за трьома напрямками



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Причиною призупинки рейсів на зиму в авіакомпанії називають загальне зниження пасажиропотоку в зазначений період

Авіаперевезення будуть призупинені до весни 2020 року

Авіакомпанія Ernest Airlines припиняє польоти за маршрутами Київ-Ґенуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у пресслужбі авіакомпанії.

Зазначається, що причиною цього рішення в авіакомпанії називають загальне зниження пасажиропотоку в зазначений період.

Літаки вже не літають з 6 грудня за маршрутом Київ-Ґенуя, будуть призупинені з 4 січня 2020 року рейси Харків-Рим і з 12 січня 2020 року - Харків-Мілан.

«Усіх пасажирів, яких торкнулися ці зміни, було поінформовано через е-mail і SMS. Запити на повернення повної вартості квитка і/або переоформлення квитка на інші рейси до 28 березня 2020 року обробляються», - наголошують у авіакомпанії.

«У планах авіакомпанії відновити припинені рейси з весни 2020 року», - зазначили у пресслужбі Ernest.

У системі бронювання квитків Ernest продаж на польоти за маршрутом Київ-Ґенуя відкрито з 1 квітня 2020 року – щосереди і щосуботи.

При цьому квитки на рейси Харків-Рим і Харків-Мілан на літній розклад 2020 року ще недоступні.