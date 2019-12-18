Найбільше вина Україна імпортує з Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Натомість, українське вино залюбки купує Казахстан і Німеччина

Імпорт Україною виноградного вина і сусла за 11 місяців цього року сягнув 128,5 мільйона доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Основними експортерами вина і сусла в Україну за цей період стали Італія (40,8 млн дол.), Грузія (20,7 млн дол.) та Франція (18,3 млн дол.). Так, майже третина імпортованого цього року вина в Україну - з Італії (31,76%).

Водночас, у січні-листопаді цього року Україна експортувала виноградного вина і сусла на 10,4 млн дол.

Так, до країн з категорії «невизначені країни» Україна за 11 місяців 2019 року продала вина і сусла на 5,4 млн дол. - понад половину. Казахстан купив українського виноградного вина і сусла на 1,2 млн дол., Німеччина - на 879 тис. дол.

До слова, науковці назвали безпечну дозу алкоголю для чоловіків і жінок. Дослідження вчених показали, що найменшої шкоди організму жінки приносить доза еквівалентно 0,3 літра пива або келиху вина. Для чоловіків добовий максимум - 0,6 л пива.

Також нагадаємо, що фахівці вже порахували, скільки буде коштувати новорічний стіл в цьому році. В середньому, за підрахунками експертів, святковий стіл з алкоголем і без надмірностей на вісім чоловік обійдеться приблизно в 3,5 тис. грн.



