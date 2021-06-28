  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Масштабна пожежа у Лондоні: вогонь локалізовано, є постраждалі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Лондоні локалізували масштабну пожежу&nbsp; - Масштабна пожежа у Лондоні: вогонь локалізовано, є постраждалі
    У Лондоні локалізували масштабну пожежу 
    Фото: twitter.com/LondonFire

    За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути під час проведення робіт на території закритого торгового центру

    Масштабна пожежа в Лондоні біля станції метро Elephant and Castle локалізована. Внаслідок інциденту постраждали дві особи - медики надали їм допомогу.

    Про це повідомляє мер Лондона Садік Хан та Лондонська пожежна бригада у Twitter.

    «Двом особам надали медичну допомогу після вдихання диму», – повідомив Хан.

    Він також закликав уникати району пожежі, поки аварійні служби продовжують боротьбу з вогнем. Він зазначив, що дороги перекриті, а станція метро закрита.

    «Якщо ви живете неподалік, будь ласка, дотримуйтесь порад Лондонської пожежної бригади й закрийте всі двері та вікна», – закликав мер.

    Тим часом пожежна бригада відзвітувалась про боротьбу із вогнем.

    «Пожежа на Elephant and Castle наразі локалізована. Пожежники залишатимуться на місці події протягом наступних декількох годин, щоб покращити ситуацію на місці надзвичайної події. У районі все ще перекрито дороги», – заявили рятувальники.

    Нагадаємо, 28 червня в Лондоні біля станції метро Elephant and Castle виникла масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, а очевидці повідомляли про вибух.

    Причини вибуху з’ясовують. У поліції заявили, що відкинули версію про можливий теракт.

    За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути під час проведення робіт на території закритого торгового центру.

    Теги: пожежа вибух метро Велика Британія надзвичайні ситуації рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Масштабна пожежа у Лондоні: вогонь локалізовано, є постраждалі