Масштабна пожежа у Лондоні: вогонь локалізовано, є постраждалі

За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути під час проведення робіт на території закритого торгового центру

Масштабна пожежа в Лондоні біля станції метро Elephant and Castle локалізована. Внаслідок інциденту постраждали дві особи - медики надали їм допомогу.

Про це повідомляє мер Лондона Садік Хан та Лондонська пожежна бригада у Twitter.

«Двом особам надали медичну допомогу після вдихання диму», – повідомив Хан.

My thoughts are with all those affected by the very serious fire in Elephant and Castle, which is now under control. I’m in close contact with the Fire Commissioner and want to thank our emergency services who acted quickly to ensure residents & passengers were safely evacuated. https://t.co/w9sXwyvyHo — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 28, 2021

Він також закликав уникати району пожежі, поки аварійні служби продовжують боротьбу з вогнем. Він зазначив, що дороги перекриті, а станція метро закрита.

«Якщо ви живете неподалік, будь ласка, дотримуйтесь порад Лондонської пожежної бригади й закрийте всі двері та вікна», – закликав мер.

Тим часом пожежна бригада відзвітувалась про боротьбу із вогнем.

«Пожежа на Elephant and Castle наразі локалізована. Пожежники залишатимуться на місці події протягом наступних декількох годин, щоб покращити ситуацію на місці надзвичайної події. У районі все ще перекрито дороги», – заявили рятувальники.

Нагадаємо, 28 червня в Лондоні біля станції метро Elephant and Castle виникла масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, а очевидці повідомляли про вибух.

Причини вибуху з’ясовують. У поліції заявили, що відкинули версію про можливий теракт.

За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути під час проведення робіт на території закритого торгового центру.