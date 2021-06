Масштабна пожежа у Лондоні: вогонь локалізовано, є постраждалі

Масштабна пожежа в Лондоні біля станції метро Elephant and Castle локалізована. Внаслідок інциденту постраждали дві особи - медики надали їм допомогу.

Про це повідомляє мер Лондона Садік Хан та Лондонська пожежна бригада у Twitter.

«Двом особам надали медичну допомогу після вдихання диму», – повідомив Хан.

My thoughts are with all those affected by the very serious fire in Elephant and Castle, which is now under control. I’m in close contact with the Fire Commissioner and want to thank our emergency services who acted quickly to ensure residents & passengers were safely evacuated. https://t.co/w9sXwyvyHo