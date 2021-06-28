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    Вандали підпалили техніку, що ремонтує міст у Миколаєві

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    Вандали підпалили техніку, що ремонтує міст у Миколаєві
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    Поліція шукає свідків підпалу

    Минулої ночі у Миколаєві невідомі підпалили дорожню техніку, яка ремонтувала Варварівський міст. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Укрінформ.

    «За словами охоронця, до місця розташування дорожньо-будівельної техніки підійшли троє невідомих осіб із пластиковими ємностями у руках. Зловмисники облили невідомою сумішшю автомобіль для фрезування марки Wirtgen та підпалили, але, щойно побачили охоронця, втекли», – йдеться у повідомленні.

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    Вандали підпалили техніку, що ремонтує міст у Миколаєві
    Вандали підпалили техніку, що ремонтує міст у Миколаєві
    Вандали підпалили техніку, що ремонтує міст у Миколаєві

    Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти горіння автомобіля, а також дві пластикові ємності, в одній з яких наявна невідома речовина. Вказані ємності зловмисники залишили, тікаючи від охоронця. Все вилучене поліцейські направили на експертизу.

    Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк до десяти років.

    За повідомленням пресслужби ДСНС України в Миколаївській області, сигнал про вказану пожежу на спецлінію 101 надійшов 28 червня о 02:06. Йшлося про пожежу машини для холодного фрезування WIATGEN w200 на вул. Веселинівська у мкр Варварівка м. Миколаєва. «О 02:21 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2 кв.м, її спричинив підпал», - йдеться у повідомленні рятувальників.

    Водночас ЗМІ із посиланням на слова начальника Служби автодоріг у Миколаївській області Олександра Антощука інформують, що невідомі за допомогою запальної суміші підпалили також асфальтоукладач. Його вдалося врятувати, а фрезер повністю знищено вогнем. Ніхто з людей, за інформацією Антощука, не постраждав.

    «Прохання до можливих свідків підпалу - корисну для слідства інформацію повідомляти до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області: місто Миколаїв, вул. Декабристів, 8 або за телефонами (0512) 53-12-71, 102», - додали у поліції.

    Теги: пожежа ДСНС вандалізм будівництво Миколаїв автомобіль рятувальники поліція міст
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    Вандали підпалили техніку, що ремонтує міст у Миколаєві