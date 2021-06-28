  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У центрі Лондона стався вибух

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа - У центрі Лондона стався вибух
    У Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа
    Фото: Evensng standard

    На місці вибуху розпочалася пожежа

    На станції метро Elephant and Castle в середмісті Лондона стався потужний вибух та спалахнула пожежа. Про це повідомляє англійське видання Evening Standart.

    На місці вибуху розпочалася пожежа. Стовп диму здійнявся на сотні метрів вгору.

    Наразі на місці інциденту працюють близько 70 пожежників, які намагаються подолати полум'я.

    Місцевих жителів просять не відчиняти вікна будинків та квартир, а рух потягів ураженою лінією припинили повністю.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У центрі Лондона стався вибух
    У центрі Лондона стався вибух
    У центрі Лондона стався вибух
    У центрі Лондона стався вибух
    У центрі Лондона стався вибух
    У центрі Лондона стався вибух
    У центрі Лондона стався вибух
    У центрі Лондона стався вибух

    Поліція Лондонського метрополітену заявила, що продовжує розслідування обставин інциденту, але не розглядає версію про можливий теракт.

    Теги: пожежа вибух метро Велика Британія поліція ФК Арсенал (Лондон)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У центрі Лондона стався вибух