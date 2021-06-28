У центрі Лондона стався вибух

На місці вибуху розпочалася пожежа

На станції метро Elephant and Castle в середмісті Лондона стався потужний вибух та спалахнула пожежа. Про це повідомляє англійське видання Evening Standart.

to anyone who’s unaware, a huge fire/explosion has happened in/around elephant and castle station in london, with 70 firefighters there at the moment, so if you’re around the area please be safe and careful pic.twitter.com/ClpMweqJyg — erin (@WILBURTWT) June 28, 2021

На місці вибуху розпочалася пожежа. Стовп диму здійнявся на сотні метрів вгору.

BREAKING: Reports of large blast followed by a major fire at the Elephant and Castle train station in Central London. pic.twitter.com/mzAXGqoleH — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 28, 2021

Наразі на місці інциденту працюють близько 70 пожежників, які намагаються подолати полум'я.

#London: Major fire at Elephant & Castle railway station. pic.twitter.com/IxID6yLDup — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 28, 2021

Місцевих жителів просять не відчиняти вікна будинків та квартир, а рух потягів ураженою лінією припинили повністю.

Поліція Лондонського метрополітену заявила, що продовжує розслідування обставин інциденту, але не розглядає версію про можливий теракт.