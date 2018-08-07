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    Масштабний вибух біля аеропорту Болоньї: кількість постраждалих зросла до 145

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    Масштабний вибух біля аеропорту Болоньї: кількість постраждалих зросла до 145
    Фото: La Repubblica

    За останньою інформацією, четверо з постраждалих перебувають у важкому стані

    Внаслідок вибуху цистерни з пальним біля аеропорту італійського міста Болонья, за останніми даними, постраждали 145 людей.

    Про це 7 серпня повідомляє Bologna Today.

    За даними видання, прокуратура відкрила справу за фактом вибуху, що призвів до великої кількості постраждалих.

    За останньою інформацією, четверо людей перебувають у важкому стані.

    Також зазначається, що внаслідок вибуху загинули не двоє людей, як повідомлялося раніше, а одна - водій цистерни з паливом.

    Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміло декілька вибухів у цистерні з пальним.

    Пожежа, яка почалася після вибухів, перекинулася на автомобілі щонайменше двох дилерських центрів, які розташовані поблизу.

    За інформацією очевидців, внаслідок вибуху біля аеропорту Болоньї вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів. 

    Джерело: Громадське

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