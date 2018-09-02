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    Масштабну лісову пожежу на Харківщині локалізували

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    Масштабну лісову пожежу на Харківщині локалізували

    Загроза населеним пунктам відсутня

    У Харківській області локалізували пожежу, що виникла 1 вересня поблизу сіл Гатище та Огірцеве Вовчанського району на території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу.

    Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

    Як зазначається у повідомленні, осередок пожежі поблизу с. Гатище на площі близько 10 га було локалізовано о 17:30, поблизу с. Огірцеве на площі близько 2 га - о 18:00. Тривають роботи з гасіння осередків пожежі.

    Зазначимо, у лісгоспі Вовчанського району Харківської області сталося загорання двох осередків лісової підстилки на площі 12 га: поблизу с. Гатище - пожежа на площі близько 10 га (квартал №8 площею близько 90 га соснового лісу); поблизу с. Огірцеве - на площі близько 2 га (квартал №22 площею близько 49 га соснового лісу).

    Загроза населеним пунктам відсутня.

    Всього до гасіння осередків пожежі залучено 166 чол., 33 од. техніки та пожежний потяг, з них від ДСНС 102 чол. о/с та 25 од. техніки, в тому числі вертоліт Мі-8, літак 
    АН-32П. Авіацією ДСНС здійснено 27 скидів води (72 т), із них вертольотом 24 скиди (48 т), літаком 3 скид (24 т).

    На місці пожежі працює оперативна група  Головного управління ДСНС у Харківській області.

    Раніше повідомлялося, що на території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу у Харківській області горить близько 10 гектарів лісової підстилки. До гасіння пожежі залучили 140 людей.

    Нагадаємо, 28 серпня на заводі «Маяк» сталася пожежа.

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