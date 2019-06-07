Матір Ілона Маска обрала собі вбрання від української дизайнерки (фото)



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Мей Маск Фото: instagram.com/mayemusk

Сама дизайнерка розповіла, що раніше просила свою команду «спробувати написати Мей Маск»

Матері відомого американського винахідника та підприємця Ілона Маска Мей Маск подобається одяг від української дизайнерки Дар'ї Донець.

Фото у вбранні від Донець вона опублікувала у себе в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk) 4 Июн 2019 в 9:33 PDT

Сама дизайнерка розповіла в Instagram, що раніше просила свою команду «спробувати написати Мей Маск». За словами Донець, позитивна відповідь здавалася їй тоді фантастикою.

Згодом, як повідомила дизайнерка, стиліст Мей Маск відповів, що вироби Донець їм сподобалися.

«Мені здавалося, що земля йде з- під ніг, і що таке не могло статися зі мною», - написала Донець.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська обрала для церемонії інавгурації Володимира Зеленського одяг ручної роботи від відомого українського бренду.