Олена Зеленська одягнула на інавгурацію сукню та жакет українського бренду (фото)



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Олена і Володимир Зеленські в день інавгурації Фото: прес-служба Зеленського

Сережки першої леді створені молодим українським ювелірним брендом Guzema Fine Jewelry

Перша леді України Олена Зеленська обрала для церемонії інавгурації Володимира Зеленського одяг ручної роботи від відомого українського бренду.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу Зеленського.

Ансамбль Олени Зеленської складається із сукні та жакета з кейпом із шовково-вовняного крепу молочного кольору.

«Студія ARTEMKLIMCHUK відома увагою до деталей та поєднанням українських традицій із сучасною модою. Не став винятком і одяг першої леді. Для оформлення рукавів сукні та кейпа майстри з вишивки використовували традиційні українські артизанальні техніки, адаптуючи флористичні й анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку ХІХ сторіччя. Розташування елементів на кейпі натхненне символізмом стародавнього Трипілля», - розповіли в прес-службі.

Зазначається також, що сережки першої леді створені молодим українським ювелірним брендом Guzema Fine Jewelry. «Ці лаконічні прикраси із жовтого золота були розроблені спеціально для Олени Зеленської та виконані виключно вручну», - додали у прес-службі Зеленського.

Як відомо, перша леді України Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram.

Раніше повідомлялося, що дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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