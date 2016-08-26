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    Новини е-декларування: матуся подарувала соратнику Яценюка квартиру

    Матір нардепа-«фронтовика» Юрія Бабія подарувала синові квартиру вартістю 440 тис грн. Відповідні зміни з’явилися в електронній декларації обранця
    Народний депутат від фракції «Народний фронт» Юрій Бабій задекларував подарунок у негрошовій формі загальною вартістю 440,1 тис грн. Про це стало відомо «Главкому» з Єдиного державного реєстру декларацій. Під подарунком, який політику зробила мати Марта Бабій, мається на увазі квартира площею 63,2 кв. м, яка
    • Сьогодні, 16:28
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    Юрій Бабій
    Юрій Бабій

    Матір нардепа-«фронтовика» Юрія Бабія подарувала синові квартиру вартістю 440 тис грн. Відповідні зміни з’явилися в електронній декларації обранця

    Народний депутат від фракції «Народний фронт» Юрій Бабій задекларував подарунок у негрошовій формі загальною вартістю 440,1 тис грн.

    Про це стало відомо «Главкому» з Єдиного державного реєстру декларацій.

    Під подарунком, який політику зробила мати Марта Бабій, мається на увазі квартира площею 63,2 кв. м, яка розташована в Івано-Франківську.

    За відомостями майнового реєстру, нардеп Бабій одержав у подарунок двокімнатну квартиру. Права на нерухомість він оформив 15 грудня минулого року.

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    Водночас в е-декларації нардепа НФ за 2016 рік, сказано, шо у власності Марти Бабій є житловий будинок площею 117 кв. м в Івано-Франківську. 

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    нерухомість Народний фронт
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