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    Матір загиблої депутатки Бережної облили зеленкою (відео)

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    Олена Бережна, облита зеленкою - Матір загиблої депутатки Бережної облили зеленкою (відео)
    Скріншот з відео
    Олена Бережна, облита зеленкою

    За словами жінки, зранку її квартиру почали блокувати невідомі

    Матір загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної Олену Бережну невідомі зранку у п’ятницю, 1 червня, облили зеленкою.

    Про це сама Бережна повідомила у коментарі NewsOne.

    За словами жінки, зранку її квартиру почали блокувати невідомі у кількості близько восьми людей, які «представились патріотами України». Вона не виходила з квартири, з блокувальниками говорили сусіди.

    Бережна розповіла, що вона тричі викликала поліцію, на третій раз поліцейский через двері попросив її «вийти пояснити ситуацію». Коли жінка відкрила двері, у присутності поліцейського її облили зеленкою.

    Нагадаємо, 9 травня під час акції «Безсмертний полк» у Києві поліція затримала Олену Бережну, яка причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську стрічку.

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