Матір загиблої депутатки Бережної облили зеленкою (відео)

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Скріншот з відео Олена Бережна, облита зеленкою

За словами жінки, зранку її квартиру почали блокувати невідомі

Матір загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної Олену Бережну невідомі зранку у п’ятницю, 1 червня, облили зеленкою.

Про це сама Бережна повідомила у коментарі NewsOne.

За словами жінки, зранку її квартиру почали блокувати невідомі у кількості близько восьми людей, які «представились патріотами України». Вона не виходила з квартири, з блокувальниками говорили сусіди.

Бережна розповіла, що вона тричі викликала поліцію, на третій раз поліцейский через двері попросив її «вийти пояснити ситуацію». Коли жінка відкрила двері, у присутності поліцейського її облили зеленкою.

Нагадаємо, 9 травня під час акції «Безсмертний полк» у Києві поліція затримала Олену Бережну, яка причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську стрічку.