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    На Донбасі загинув український воїн

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    На Донбасі загинув український воїн

    Агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю

    Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню», - повідомили у пресцентрі.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

    Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів — стрілецьку зброю.

    «На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим «тиша» дотримувався. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - зазначили в штабі ООС.

    Сьогодні, 17 червня, у Києві приспущені державні прапори. Столиця прощалася із захисником, який загинув на сході України - мешканцем Оболоні Леонідом Добрянським

     

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