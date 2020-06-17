На Донбасі загинув український воїн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю

Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню», - повідомили у пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів — стрілецьку зброю.

«На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим «тиша» дотримувався. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - зазначили в штабі ООС.

Сьогодні, 17 червня, у Києві приспущені державні прапори. Столиця прощалася із захисником, який загинув на сході України - мешканцем Оболоні Леонідом Добрянським.