МАУ запускає з 1 жовтня нові міжнародні рейси



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МАУ пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги до Дубая, Каїра, Баку, Єревана, Стамбула, Тель-Авіва

Авіакомпанія пропонує і низку стикувальних рейсів

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) пропонує пасажирам після відкриття кордонів для іноземців із 1 жовтня низку стикувальних рейсів, а також додає нові рейси.

Як повідомила пресслужба компанії, зокрема, запускаються нові міжнародні рейси:

Київ - Брюссель - Київ,

Київ - Дюссельдорф - Київ,

Київ - Лондон - Київ,

Київ - Прага - Київ,

Київ - Баку - Київ.

Також МАУ пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги до Дубая, Каїра, Баку, Єревана, Стамбула, Тель-Авіва.

З Дубая, Каїра, Баку, Єревана через Київ - до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва, Стамбула.

З Тель-Авіва та Стамбула через Київ - до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Амстердама, Дубая, Єревана, Баку.

Окрім цього, авіакомпанія пропонує варіанти стикувань через Київ власними або партнерськими рейсами в Україні. Зокрема, з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва та Стамбула пропонуються рейси через Київ до Харкова, Львова, Херсона, Одеси, Дніпра, з Дубая, Каїра, Баку, Єревана - через Київ до Харкова, Львова, Одеси, Дніпра.

Як повідомлялося 28 серпня, компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.