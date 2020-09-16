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    Економіка та фінанси

    МАУ запускає з 1 жовтня нові міжнародні рейси

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    МАУ пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги до Дубая, Каїра, Баку, Єревана, Стамбула, Тель-Авіва - МАУ запускає з 1 жовтня нові міжнародні рейси
    МАУ пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги до Дубая, Каїра, Баку, Єревана, Стамбула, Тель-Авіва

    Авіакомпанія пропонує і низку стикувальних рейсів

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) пропонує пасажирам після відкриття кордонів для іноземців із 1 жовтня низку стикувальних рейсів, а також додає нові рейси.

    Як повідомила пресслужба компанії, зокрема, запускаються нові міжнародні рейси:

    • Київ - Брюссель - Київ,
    • Київ - Дюссельдорф - Київ,
    • Київ - Лондон - Київ,
    • Київ - Прага - Київ,
    • Київ - Баку - Київ.

    Також МАУ пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги до Дубая, Каїра, Баку, Єревана, Стамбула, Тель-Авіва.

    З Дубая, Каїра, Баку, Єревана через Київ - до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва, Стамбула.

    З Тель-Авіва та Стамбула через Київ - до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Амстердама, Дубая, Єревана, Баку.

    Окрім цього, авіакомпанія пропонує варіанти стикувань через Київ власними або партнерськими рейсами в Україні. Зокрема, з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва та Стамбула пропонуються рейси через Київ до Харкова, Львова, Херсона, Одеси, Дніпра, з Дубая, Каїра, Баку, Єревана - через Київ до Харкова, Львова, Одеси, Дніпра.

    Як повідомлялося 28 серпня, компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

    Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

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