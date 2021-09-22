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    У Мелітополі школяр на камеру топтався по підручнику з української мови (відео)

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    Двоє інших учасників відеодзвінка схвально реагували на дії школяра - У Мелітополі школяр на камеру топтався по підручнику з української мови (відео)
    Двоє інших учасників відеодзвінка схвально реагували на дії школяра
    Фото: скріншот відео Вартові Еспресо

    Згодом хлопець одумався і вибачився за скоєне

    У місті Мелітополь Запорізької області школяр на камеру топтався по підручнику з української мови для 11 класу. Відповідне відео з’явилося у мережі.

    Такий вчинок учень зробив під час відеоконференції з двома своїми товаришами.

    На записі можна побачити, як двоє інших учасників відеодзвінка схвально реагують на дії школяра, який кинув на підлогу підручник і стрибає на ньому.

    У відео присутня нецензурна лексика

    Судячи з відео, це сталося під час відеорозмови в Instagram. При цьому молоді люди активно використовували нецензурну лексику.

    Згодом хлопець одумався і вибачився за скоєне. На його сторінці з'явився відповідний запис. «Прошу вибачення в українців, яких образив, не знаю, що на мене знайшло, просто не подумав» - написав він у Stories.

    Нагадаємо, компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову.

    До слова, в одній зі шкіл Дніпра представники військових вузів України спровокували мовний скандал.

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    Теги: Запоріжжя скандал українська мова школярі
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    У Мелітополі школяр на камеру топтався по підручнику з української мови (відео)