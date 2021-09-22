У Мелітополі школяр на камеру топтався по підручнику з української мови (відео)

Згодом хлопець одумався і вибачився за скоєне

У місті Мелітополь Запорізької області школяр на камеру топтався по підручнику з української мови для 11 класу. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Такий вчинок учень зробив під час відеоконференції з двома своїми товаришами.

На записі можна побачити, як двоє інших учасників відеодзвінка схвально реагують на дії школяра, який кинув на підлогу підручник і стрибає на ньому.

У відео присутня нецензурна лексика

Судячи з відео, це сталося під час відеорозмови в Instagram. При цьому молоді люди активно використовували нецензурну лексику.

Згодом хлопець одумався і вибачився за скоєне. На його сторінці з'явився відповідний запис. «Прошу вибачення в українців, яких образив, не знаю, що на мене знайшло, просто не подумав» - написав він у Stories.

Нагадаємо, компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову.

До слова, в одній зі шкіл Дніпра представники військових вузів України спровокували мовний скандал.

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