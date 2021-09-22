У Росії Люцифер подав до суду на РПЦ через ім'я

Люцифер стверджує, що його ім'я використовують в неправильно

Чоловік вимагає 666 рублів компенсації

Житель російського Новосибірська судиться з Російською Православною Церквою через ім'я. Річ у тім, що 45-річного чоловіка звати Люцифер. Про це пише «КП».

За його словами, служителі церкви використовують його ім'я в неправильному значенні. Він уточнив, що ім'я Люцифер означає «світлоносний».

У зв'язку з цим він через суд вимагає визнати інформацію церковників про Люцифера такою, що не відповідають дійсності. Крім того, він зажадав компенсацію в розмірі 666 рублів.

«Справа не в грошах, а в тому, що ця цифра зарекомендувала себе негативно», – пояснив чоловік.

При цьому він вказав, що астрологи цифрою 666 позначають планету Венеру та богиню кохання.

Варто відзначити, що чоловіка до літа цього року звали Олексій, але він поміняв ім'я на Люцифер.

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