  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії Люцифер подав до суду на РПЦ через ім'я

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люцифер стверджує, що його ім'я використовують в неправильно - У Росії Люцифер подав до суду на РПЦ через ім'я
    Люцифер стверджує, що його ім'я використовують в неправильно
    Фото КП

    Чоловік вимагає 666 рублів компенсації

    Житель російського Новосибірська судиться з Російською Православною Церквою через ім'я. Річ у тім, що 45-річного чоловіка звати Люцифер. Про це пише «КП».

    За його словами, служителі церкви використовують його ім'я в неправильному значенні. Він уточнив, що ім'я Люцифер означає «світлоносний».

    У зв'язку з цим він через суд вимагає визнати інформацію церковників про Люцифера такою, що не відповідають дійсності. Крім того, він зажадав компенсацію в розмірі 666 рублів.

    «Справа не в грошах, а в тому, що ця цифра зарекомендувала себе негативно», – пояснив чоловік.

    При цьому він вказав, що астрологи цифрою 666 позначають планету Венеру та богиню кохання.

    Варто відзначити, що чоловіка до літа цього року звали Олексій, але він поміняв ім'я на Люцифер.

    Читайте також:
    Теги: Росія суд гроші РПЦ скандал чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії Люцифер подав до суду на РПЦ через ім'я