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    Майдан став важливим етапом у стосунках церкви та суспільства - релігієзнавці

    За словами завідувача відділом історії релігії та практичного релігієзнавства, Майдан на кожному етапі розвитку подій підтримувався церквою
    Починаючи з подій в ніч на 30 листопада 2013 року церква  завжди була присутня на кожному етапі розвитку Революції Гідності. Кожна церква ставилася до Майдану в залежності  від своїх церковних інтересів. Це можна прослідковувати й в контексті сьогоднішньої війни в Україні. Про це розповіли Людмила Филипович, завідувач відділом історії
    • Вчора, 18:19
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    За словами завідувача відділом історії релігії та практичного релігієзнавства, Майдан на кожному етапі розвитку подій підтримувався церквою

    Починаючи з подій в ніч на 30 листопада 2013 року церква  завжди була присутня на кожному етапі розвитку Революції Гідності. Кожна церква ставилася до Майдану в залежності  від своїх церковних інтересів. Це можна прослідковувати й в контексті сьогоднішньої війни в Україні. Про це розповіли Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, Оксана Горкуша, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ; диякон Михаїл Омельян, кандидат богословських наук, старший викладач КПБА, клірик академічного храму святого апостола і євангеліста Іоана Богослова (при Михайлівському монастирі) під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

    За словами  завідувача відділом історії релігії та практичного релігієзнавства, Майдан на кожному етапі розвитку подій підтримувався церквою.

    «Майдан - це не одномоментна подія. Це не лише події 30 листопада чи 11 грудня. Майдан – це процес. Він пройшов декілька етапів в своєму розвитку. І на кожному етапі його супроводжувала церква, в широкому сенсі цього слова. Тобто там були православні, католики, греко-католики, мусульмани, юдеї, протестанти. Вони були не тільки на сцені, а й у гущі подій», - говорить Людмила Филипович.

    За словами релігієзнавця в ніч на 30 листопада почалися нові взаємини між церквою та суспільством.

     «Тут вперше зустрілося громадянське суспільство й церква. Церква зрозуміла, що має відкрити ворота храму, щоб захистити людей, які протестують проти несправедливості та злочинності», - говорить Филипенко.

    Диякон Михайлівського монастиря зазначає, що  церква зробила те, що мала зробити.

    «Монахи одразу відчули поклик серця та відчинили двері», - розповідає Михаїл Омельян.

    На думку Оксани Гаркуші немає нічого надзвичайного в тому, що церква підтримала громадянську спільноту.

    «Майдан мав ціннісні  орієнтири. Суспільство трансформується поступово. Ціннісні орієнтири до яких доросла православна спільнота України насправді є християнськими. Якщо церква йде за своєю релігійною  парадигмою,  то вона неодмінно має підтримувати людину, яка орієнтується на цінності свободи й гідності», - говорить  старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.

    Однак не всі церкви підтримували революцію. Оксана Горкуша зазначає, що церкви ставилися до Майдану в залежності їх церковного інтересу. Це відбувається й до сьогодні, але вже в контексті війни  Росії з України.

    «Ми бачимо, що церкви, на рівні інституційних відносин, по-різному змушені реагувати на події. Адже  церква( УПЦ МП – Главком) хоче чи не хоче, але вона є частиною церкви (РПЦ – Главком), яка є ідеологічним апаратом держави агресора», - говорить релігієзнавець.

    Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції

    Нагадаємо, що у ніч на  30 листопада 2013 року відбувся розгін мітингувальників на Майдані Незалежності бійцями «Беркуту».

    Також раніше «Главком» повідомляв, що Янукович заперечує, що віддавав наказ про силовий розгін Майдану.

     

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