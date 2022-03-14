В Україні залишаються знеструмленими понад тисячу населених пунктів

ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучила 12 генераторів

Станом на 9:00 14 березня в Україні залишаються знеструмленими 1003 населені пункти. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Наразі знеструмлені 1003 населені пункти, з них частково – 20. ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучила 12 генераторів, з них п'ять – для забезпечення електроенергією лікарень», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці. Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Також російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня.