Майже 50% контрактів Збройних сил США обслуговують лише п’ять компаній



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П’ять найбільших компаній ВПК США отримали 72% всіх коштів за поточними контрактами Пентагону

В США оцінили реалізацію меморандуму Білого Дому 2009 року, в якому засуджувалася практика роботи Пентагону лише із одним контрагентом по контракту і пропонувалося підписувати угоди на більш конкурентній основі. Про це пише ресурс Defense News.

Проте, як виявилося, у 2019 році 67% контрактів підписували без проведення конкурсу. Лише в випадку 31% контрактів подавалися альтернативні заявки. При цьому 47% підписаних контрактів було укладено із п’ятьма найбільшими компаніями військово-промислового комплексу США – Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, United Technologies and Northrop Grumman. Ці компанії отримати 72% від всіх виділених коштів або 262 млрд. доларів. Решту 28% коштів по контрактам отримали 30 менших компаній американського ВПК.

Раніше повідомлялося, що Сухопутні сили США додатково виділять $10 млрд на модернізацію. Відповідні кошти будуть спрямовані на розвиток лазерів і іншої зброї на енергії спрямованої дії. До цього командування відповідного роду військ вирішило в 2020-24 роках додатково перенаправити на модернізацію 33 млрд. доларів. Такі витрати дозволять в 2025 році вийти на співвідношення 50 на 50 щодо розвитку нового озброєння і підтримання бойової готовності старих бойових систем.

Також нагадаємо, що Другий флот США відновив бойову готовність. На практиці це означає спроможності командувати і використовувати передані цьому флоту сили. Другий флот, яким командує віце-адмірал Ендрю Левіс, відповідальний за північну частину Атлантичного океану і води біля східного берега США.