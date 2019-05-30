Сухопутні сили США додатково виділять $10 млрд на модернізацію



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В 2025 році на розвиток перспективних систем піде до 50% бюджету Сухопутних сил

Сухопутні сили США прийняли рішення додатково направити протягом 2021-25 років 10 млрд. доларів на реалізацію програми по модернізації в шести ключових напрямках. Про це пише ресурс Breaking Defense.

Відповідні кошти будуть спрямовані на розвиток лазерів і іншої зброї на енергії спрямованої дії. До цього командування відповідного роду військ вирішило в 2020-24 роках додатково перенаправити на модернізацію 33 млрд. доларів. Такі витрати дозволять в 2025 році вийти на співвідношення 50 на 50 щодо розвитку нового озброєння і підтримання бойової готовності старих бойових систем.

В 2017 році відповідне співвідношення складало 20 на 80. Модернізація Сухопутних військ була розпочала в жовтні 2017 року. Саме тоді начальник штабу цього роду військ генерал Марк Міллі оголосив про основні шість напрямків розвитку – розвиток ударних ракетних систем, модернізація бронетанкових сил, нові ударні гелікоптери, нові системи зв’язку, протиповітряна і протиракетна оборона, індивідуальне спорядження солдат.

Раніше повідомлялося, що Другий флот США відновив бойову готовність. На практиці це означає спроможності командувати і використовувати передані цьому флоту сили. Другий флот, яким командує віце-адмірал Ендрю Левіс, відповідальний за північну частину Атлантичного океану і води біля східного берега США.

Нагадаємо, що на початку травня США і Румунія провели унікальне тренуванняза участю американського авіаносця.

Бойові літаки авіаносця, які входять в 25 ескадрилью, відпрацьовували разом із румунськими колегами питання надання безпосередньої вогневої підтримки. До тренувань були також залучені літаки-дозаправники і станція контролю польотів Румунії.

Винищувачі F/A-18 Super Hornet здійснювали польоти на відстань 700 миль. Тренування проводилися протягом 3-5 травня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що кораблі НАТО почали навчання біля берегів Шотландії. В навчаннях беруть участь італійський та французький фрегати класу FREMM ITS Carlo Bergamini та FS Bretagne, британський есмінець класу Type 45 HMS Defender, канадський фрегат класу Halifax HMCS St. John’s, голландський фрегат класу De Zeven Provincien HMLMS De Ruyter, норвезький фрегат класу Fridtjof Nansen HNoMS Otto Sverdup. Американський військово-морський флот будуть представляти есмінці USS Roosevelt та USS Carney. Бельгія і ФРН братимуть участь в навчаннях на рівні офіцерів штабів.

Навчання типу Formidable Shield проводяться кожні два роки.