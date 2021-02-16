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    Вперше в історії. На деяких територіях США відключають електрику через морози

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    Через аномальні морози у низці штатах оголошено надзвичайний стан - Вперше в історії. На деяких територіях США відключають електрику через морози
    Через аномальні морози у низці штатах оголошено надзвичайний стан
    Фото: Dallas Morning News

    Здебільшого відключення триватимуть не більше як годину

    Компанія Southwest Power Pool (SPP), що керує електромережами в декількох американських штатах, почала контрольовані відключення електрики в 14 штатах, включаючи Канзас, Оклахому, Міссурі, Айови та Луїзіану. Про це повідомляється на сайті регулятора.

    Відключення пов’язані з різким похолоданням та сніговими бурями, через які споживання електроенергії перевищило можливості її генерації. У компанії цей крок назвали «безпрецедентною подією», яка відбулося вперше.

    «Це перший раз, коли SPP довелося закликати до контрольованого призупинення послуги», – заявив керівник компанії Ленні Нікелла. Він додав, що це крайній захід, який роблять свідомо, щоби не допустити найгіршого.

    Повідомляється, що в більшості випадків відключення триватимуть не більше як годину, а кожне з них торкнеться одночасно декількох тисяч осіб.

    Напередодні в Техасі зафіксовані рекордні з кінця 1980-х морози та снігові бурі. Без електрики тимчасово залишилися близько 2,5 млн осіб.

    Президент США Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію й пообіцяв штату федеральну допомогу. Крім Техасу, надзвичайний стан оголошено також в Алабамі, Орегоні, Оклахомі, Канзасі, Кентуккі та Міссісіпі. По всій країні скасовано сотні авіарейсів.

    Днями в Техасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через складні погодні умови, а саме обмерзання автошляху, зіштовхнулися 133 автомобілі. Унаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули і 65 постраждали.

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    Теги: США засушлива погода президент снігопад шторм
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