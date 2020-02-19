Медреформа: Скалецька пояснила, як працюватимуть опорні лікарні



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Міністерка розповіла, чому гроші спрямували саме до опорних лікарень та що очікує на інші медзаклади

Опорні лікарні створюються в Україні для того, щоб допомогти скласти маршрут надання екстреної медичної допомоги. У той час, як до реформи фінансування системи охорони здоров’я долучатимуться усі медичні заклади, що мають контракт з Національною службою здоров’я України. Про це під час свого візиту до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«Хотіла б наголосити, що всі кошти будуть йти на лікарні, що мають контракт з НСЗУ з 1 квітня. Це означає, який би не був статус, обласна, районна, опорна чи інша, якщо туди йдуть пацієнти – туди будуть приходити гроші. За принципом: контракт – гроші, будуть розподілятись кошти з державного бюджету. Це йде мова про 72 млрд грн, які ми віддали НСЗУ оплачувати меддопомогу», - розповіла Скалецька.

Як раніше зазначив президент Зеленський у рамках цього ж візиту, люди відчувають недовіру до реформи у медичному секторі, тож Скалецька пояснила, чому гроші спрямували саме до опорних лікарень та що очікує на інші медзаклади.

«Опорна лікарня була вибрана лише для початку побудови майстер-плану в кожній області, як їде швидка. Це на 2 роки. Ми мали з чогось почати, щоб вибудувати маршрут забезпечення для поставки в екстреній допомозі. В лікарні, де є максимальна кількість профілю різних фахівців, щоб максимально швидко дати допомогу і врятувати життя. Кожна область має госпітальну раду, що може переглянути свій маршрут направлення по екстреній, і свої пропозиції, які це лікарні мають бути. Ми плануємо робити цю реформу», - зауважила міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у середу, 19 лютого, відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Зеленського у робочій поїздці супроводжувала глава МОЗ Зоряна Скалецька.