Зеленський відвідав Бориспіль, де влітку посварився з «розбійником» Годунком



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Володимир Зеленський у середу, 19 лютого, перебуває з робочою поїздкою у Борисполі

Президент перевірив, як змінилася медична установа після його останнього візиту

Президент Володимир Зеленський у середу, 19 лютого, відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.

Під час візиту Зеленський перевірив, як змінилась ця медична установа після його останнього візиту.

Крім того, президент планує відвідати Бориспільську райдержадміністрацію, яку віднедавна очолює Володимир Строкань.

Нагадаємо, Зеленський приїздив у Бориспіль 10 липня 2019 року. Він відвідав Бориспільську ЦРЛ, після чого закликав спільними зусиллями міста, району та області навести там лад. Також візит набув резонансу у зв’язку зі словесною перепалкою між президентом та секретарем Бориспільської міської ради Ярославом Годунком. Договорилися до того, що секретаря «попросили» вийти з зали, а фрази, які озвучував президент при цьому, стали крилатими. Серед них: «Вийди отсюда, розбійник», «Ти плохо чуєш мене?», exit, «Та йди вже, Господи, ти», «Іди гуляй...».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що має намір подавати до суду на президента.

Згодом Годунок потрапив у ще одну неприємну історію. Поліція повідомила, що він напав на громадського активіста в будівлі міськради. Про напад, який стався 29 серпня, поліції стало відомо із соціальних мереж. За цим фактом слідчими було відкрите кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згодом поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу Годунка на активіста у приміщенні мерії.

Годунок заявив, що він не побив активіста, а просто дав ляпаса. Він також повідомив, що Ігор Петрівскіс є «сепаратистом».

Наприкінці листопада було завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка.