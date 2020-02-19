Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців
«Є чотири місця для обсервації, вони всі підготовлені, але залежно від кількості осіб, ми виберемо найбільш відповідне за кількістю та доцільністю», - розповіла міністр
Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що місця, підготовлені для обсервації громадян, які будуть евакуйовані з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу Covid-19, не оприлюднюють з метою їхньої безпеки.
Про це глава МОЗ повідомила під час брифінгу в аеропорту «Бориспіль» у вівторок пізно ввечері.
«Ми повністю працюємо і готові до евакуації українських громадян до України... На сьогодні цей літак (який відлетить до Китаю - ред) готовий, проінструктований. Все, що необхідно, у нього є на борту», - зазначила міністр.
Скалецька уточнила, що в четвер, 20 лютого, о восьмій ранку очікується прибуття евакуйованих українців. Вона також додала, що визначено кілька безпечних місць, де вони зможуть перебувати під час обсервації.
«Місце є безпечним як для українських громадян, які будуть евакуйовані і розміщені в ізоляції, так і безпечними для всіх інших українців в Україні. Всі заходи безпеки погоджені та відповідають міжнародним стандартам і міжнародній практиці... В цілях безпеки громадян, яких ми евакуйовуємо, таку інформацію (про місця, підготовлені для обсервації – ред) ми не розповсюджуємо. Ми маємо підготовлених кілька місць. Це є чотири місця, вони всі підготовлені, але залежно від кількості осіб, ми виберемо найбільш відповідне за кількістю та доцільністю», - розповіла міністр.
Як відомо, літак спеціального рейсу SkyUp вилетить із Києва о 2:50 ночі 19 лютого. Повернеться літак до України 20 лютого о 8 ранку.
Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.
Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни
Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.
Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.
До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess найближчим часом мають виписати з лікарні.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.