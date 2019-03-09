Делегація ПАРЄ оцінила виборчу кампанію в Україні



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На думку делегації, Центральна виборча комісія діяла професійно і добре підготувала вибори

На думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів

Делегація Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 6-7 березня провела оцінку передвиборчого клімату в Україні.

Про це повідомляється в заяві на сайті організації в п'ятницю, 8 березня.

Під час візиту делегація вислухала твердження про зловживання адміністративним ресурсом під час виборчої кампанії, зокрема про стирання граней між президентською і виборчою діяльністю.

«Делегація вислухала звинувачення про незаконні витрати під час виборчої кампанії і наголосила на необхідності повної прозорості фінансування виборчої кампанії всіх кандидатів. Делегація також дуже занепокоєна повідомленнями про інтенсивні зусилля деяких кандидатів зі створення систем підкупу виборців», - йдеться в заяві.

На думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів. Однак після спілкування з різними співрозмовниками в організації підкреслюють, що ще є можливості для поліпшення, і час, що залишився до виборів, дозволяє досягти деякого прогресу.

На думку делегації, Центральна виборча комісія діяла професійно і добре підготувала вибори. Однак безпрецедентно велика кількість кандидатів у президенти і місцевих спостерігачів може утруднити проведення голосування і викликати проблеми в день виборів.

Делегація також із жалем відзначила низьку кількість кандидатів-жінок.

Нагадаємо, вночі 8 березня ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.

Зазначимо, що ЦВК не змогла закупити бокси для доставки бюлетенів.