Менеджмент «Кернел» позбавляється від акцій агрохолдингу

Середня ціна продажу однієї акції склала 47,42 польських злотих

Юридична особа, контрольоване менеджером групи компаній «Кернел», продало 300 тисяч акцій Kernel Holding S.A. Про це повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі (WSE). Середня ціна продажу однієї акції склала 47,42 польських злотих ($ 13,4 за шт. по курсу Національного банку Польщі на 29 листопада). В цілому, угода перевищила 4



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Нардеп Віталій Хомутиннік володіє часткою акцій групи компаній «Кернел»

Середня ціна продажу однієї акції склала 47,42 польських злотих

Юридична особа, контрольоване менеджером групи компаній «Кернел», продало 300 тисяч акцій Kernel Holding S.A. Про це повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі (WSE).

Середня ціна продажу однієї акції склала 47,42 польських злотих ($ 13,4 за шт. по курсу Національного банку Польщі на 29 листопада). В цілому, угода перевищила 4 млн дол.

Нагадаємо, найбільшим акціонером «Кернел» є Андрій Веревський, який в кінці жовтня 2017 року збільшив свою частку з 38,13% до 38,39%, а також народний депутат, екс-глава податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік c часткою в 6,59% акцій.

Останнім часом «Кернел» переживає не найкращі часи. Після того, як парламентарій Хомутиннік отримав від АМКУ дозвіл на встановлення контролю над сімома компаніями в структурі «Кернел», в ЗМІ з'явилася інформація про те, що агрохолдинг покинув ТОП-менеджмент.

Крім того, на слуху резонанс навколо суми повернення ПДВ компанії «Кернел». За останніми даними, компанія отримала з бюджету тільки за цей рік 8,5 млрд грн. У ЗМІ вказують, що «секрет» успіху компанії «Кернел» може пояснюватися законодавчою нормою про два податкові реєстри ПДВ, ініційованою Хомутиннікрм в 2015 році - в рік придбання ним акцій «Кернел», що на думку Transparency International може кваліфікуватися як конфлікт інтересів з усіма подальшими санкціями.