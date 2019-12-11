Європа засуджує політичні переслідування Порошенка



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П'ятий президент України Петро Порошенко має підтримку європейських політиків

Представник Європарламенту розкритикував дії ДБР щодо п'ятого президента України

Нове кримінальне провадження ДБР проти Петра Порошенка через підписання Мінських угод викликало хвилю гніву серед європейських політиків та дипломатів. Член Європейського парламенту, віцеспікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічюс висловив своє занепокоєння через відкриття нового кримінального провадження проти п’ятого президент України.

Впливовий політик закликав українську владу припинити політично вмотивовані кроки для тиску на своїх опонентів.

«Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державу зраду, внаслідок підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Закликаю усяким чином уникати політично вмотивованих кроків!», - заявив представник Європарламенту.

I express my deep concern because of Ukraine’s State Bureau of Investigation has opened a criminal case against #PetroPoroshenko, on possible treason, in respect of the Complex of Measures for Implementation of #Minsk Agreements. By all means to avoid politically motivated steps — Petras Austrevicius (@petras_petras) December 11, 2019

Напередодні дії ДБР засудив колишній прем’єрміністр Швеції Карл Більдт. У своєму коментарі він порівняв Зеленського з Януковичем, бо обидва переслідують опозиційних лідерів за допомогою вигаданих кримінальних справ.

«Янукович посадив Тимошенко до в'язниці за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Це Україна в найгіршому вигляді. Сором!», - наголосив Більдт.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Адвокат Порошенка Ігор Головань прокоментував нову справу ДБР, заявивши, що звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

Після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було». «Зважаючи, що Романа Трубу звільнять вже з 1 січня, нова справа проти Петра Порошенка виглядає як «дембельський акорд» для створення інформаційного галасу», - впевнений захист п'ятого президента.

Зазначимо також, що на останньому саміті Нормандської четвірки європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодам не існує. Зеленський із цим погодився і взяв на себе зобов’язання по їх виконанню. Мінські угоди в 2015 році дозволили зупинити агресію Росії та ввести проти неї міжнародні санкції.