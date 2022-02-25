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    У Маріуполі поранено понад 30 мирних жителів

    Маріуполь після обстрілів - У Маріуполі поранено понад 30 мирних жителів
    Маріуполь після обстрілів
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили України дають відсіч ворогу

    Ситуація у Маріуполі контрольована. Серед мирного населення чимало поранених. Про це мер міста Вадим Бойченко повідомив в ефірі «Україна 24».

    За словами Бойченка, бойовики ведуть обстріл мирного населення, оскільки не можуть взяти місто під свій контроль.

    «35 поранених – мирне населення, з них – 9 тяжких і 26 середньої тяжкості», – зазначив він.

    Станом на 13:30 ситуація контрольована і стабільна, каже мер.

    «Місто забезпечене водою та електроенергією. Ми перевели роботу транспорту на безплатний режим для стабілізації ситуації в місті», – зазначив Бойченко.

    Крім цього, місто забезпечують продуктами, зокрема, борошном. Медцентри працюють.

    Тим часом бойовики «ДНР» в мережі вихваляються тим, як обстрілюють Маріуполь з «Градів».

    Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті продовжуються бойові дії в усіх напрямках.

    Під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.

    На Житомирщині, в Ушомирі, що поблизу Коростеня, удень 25 лютого російські окупанти почали бомбардувати склади з боєприпасами.

    Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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    Теги: Маріуполь окупанти обстріл мер Україна місто населення
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    У Маріуполі поранено понад 30 мирних жителів