У Маріуполі поранено понад 30 мирних жителів

Збройні сили України дають відсіч ворогу

Ситуація у Маріуполі контрольована. Серед мирного населення чимало поранених. Про це мер міста Вадим Бойченко повідомив в ефірі «Україна 24».

За словами Бойченка, бойовики ведуть обстріл мирного населення, оскільки не можуть взяти місто під свій контроль.

«35 поранених – мирне населення, з них – 9 тяжких і 26 середньої тяжкості», – зазначив він.

Станом на 13:30 ситуація контрольована і стабільна, каже мер.

«Місто забезпечене водою та електроенергією. Ми перевели роботу транспорту на безплатний режим для стабілізації ситуації в місті», – зазначив Бойченко.

Крім цього, місто забезпечують продуктами, зокрема, борошном. Медцентри працюють.

Тим часом бойовики «ДНР» в мережі вихваляються тим, як обстрілюють Маріуполь з «Градів».

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті продовжуються бойові дії в усіх напрямках.

Під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.

На Житомирщині, в Ушомирі, що поблизу Коростеня, удень 25 лютого російські окупанти почали бомбардувати склади з боєприпасами.

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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