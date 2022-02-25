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    Події в Україні

    Українці ефектно знищили російський винищувач під Харковом (відео)

    Льотчик української армії впорався із ворогом - Українці ефектно знищили російський винищувач під Харковом (відео)
    Льотчик української армії впорався із ворогом
    скріншот із відео

    Су-35 окупантів впав під натиском МіГ-29 наших бійців

    25 лютого на Харківщині українська армія збила винищувач ворожої армії. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «Що виробляє цей український ас!!! МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ України знищує нєімєющій аналогов Су-35 російських окупантів», – йдеться в повідомленні до відео.

    Нагадаємо, стало відомо, яка ситуація в Харкові станом на полудень 25 лютого.

    Як відомо, під Вінницею військові збили російську крилату ракету.

    Також над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети і винищувач СУ-27 (відео).

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    Теги: ЗСУ армія літак українці
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    Українці ефектно знищили російський винищувач під Харковом (відео)