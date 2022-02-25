Українці ефектно знищили російський винищувач під Харковом (відео)
Су-35 окупантів впав під натиском МіГ-29 наших бійців
25 лютого на Харківщині українська армія збила винищувач ворожої армії. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.
«Що виробляє цей український ас!!! МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ України знищує нєімєющій аналогов Су-35 російських окупантів», – йдеться в повідомленні до відео.
Нагадаємо, стало відомо, яка ситуація в Харкові станом на полудень 25 лютого.
Як відомо, під Вінницею військові збили російську крилату ракету.
Також над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети і винищувач СУ-27 (відео).