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    Мер Торонто після сплеску інцидентів зі зброєю запропонував її заборонити

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    Мер Торонто після сплеску інцидентів зі зброєю запропонував її заборонити

    Більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовано в північно-західній частині Торонто

    Протягом останніх трьох днів у Торонто - найбільшому місті Канади - сталося 12 випадків  стрілянини, у яких постраждали 16 осіб.

    Про це повідомив керівник поліції Торонто Марк Саундерс.

    Він зазначив, що ніхто з потерпілих не загинув, але у кількох - тяжкі поранення.

    За словами керівника поліції, більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовано в північно-західній частині Торонто.

    Мер Торонто Джон Торі назвав цю ситуацію неприйнятною і закликав запровадити заборону на пістолети в місті.

    «Я твердо переконаний, що заборона пістолетів допоможе нам вирішити проблему насильства із застосуванням вогнепальної зброї, яка спіткало місто та його околиці», - написав Торі у Twitter.

    У Канаді діють доволі суворі правила обігу зброї (хоча вони суттєво відрізняються залежно від провінції). При цьому країна належить до першої десятки держав за кількістю вогнепальної зброї у громадян.

    Раніше повідомлялося, що в нічному клубі в канадському Торонто сталася стрілянина, семеро людей отримали поранення.

    Джерело: Укрінформ

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