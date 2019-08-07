Мер Торонто після сплеску інцидентів зі зброєю запропонував її заборонити



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Більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовано в північно-західній частині Торонто

Протягом останніх трьох днів у Торонто - найбільшому місті Канади - сталося 12 випадків стрілянини, у яких постраждали 16 осіб.

Про це повідомив керівник поліції Торонто Марк Саундерс.

Він зазначив, що ніхто з потерпілих не загинув, але у кількох - тяжкі поранення.

За словами керівника поліції, більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовано в північно-західній частині Торонто.

Мер Торонто Джон Торі назвав цю ситуацію неприйнятною і закликав запровадити заборону на пістолети в місті.

«Я твердо переконаний, що заборона пістолетів допоможе нам вирішити проблему насильства із застосуванням вогнепальної зброї, яка спіткало місто та його околиці», - написав Торі у Twitter.

У Канаді діють доволі суворі правила обігу зброї (хоча вони суттєво відрізняються залежно від провінції). При цьому країна належить до першої десятки держав за кількістю вогнепальної зброї у громадян.

Раніше повідомлялося, що в нічному клубі в канадському Торонто сталася стрілянина, семеро людей отримали поранення.

Джерело: Укрінформ