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    В нічному клубі Торонто зчинилася стрілянина, є поранені

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    В нічному клубі Торонто зчинилася стрілянина, є поранені

    Один постраждалий знаходиться у критичному стані

    В нічному клубі в канадському Торонто сталася стрілянина, семеро людей отримали поранення.

    Про це повідомляє Globalnews.

    Інцидент стався на півночі Торонто в понеділок уночі.

    Зазначається, на момент стрілянини в нічному клубі перебувало 250 людей.

    Один постраждалий знаходиться у критичному стані.

    За даними поліції, стрілянина сталася в результаті конфлікту в самому клубі, де під час вечірки виникла сварка.

    Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27.

    Нападник був ліквідований.

    Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

    Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос. 

    Джерело: Укрінформ

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