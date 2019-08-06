В нічному клубі Торонто зчинилася стрілянина, є поранені



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Один постраждалий знаходиться у критичному стані

В нічному клубі в канадському Торонто сталася стрілянина, семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Globalnews.

Інцидент стався на півночі Торонто в понеділок уночі.

Зазначається, на момент стрілянини в нічному клубі перебувало 250 людей.

Один постраждалий знаходиться у критичному стані.

За даними поліції, стрілянина сталася в результаті конфлікту в самому клубі, де під час вечірки виникла сварка.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27.

Нападник був ліквідований.

Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос.

Джерело: Укрінформ